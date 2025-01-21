家家有禮：約會富貴貓 逛新春市集

【明報專訊】乙巳蛇年將至，大埔超級城將舉辦一系列「福貓團圓慶新年」慶祝活動，迎接農曆新年的來臨。場內以「招財富貴貓的聚會」為主題，放置了打扮別致的富貴貓，旁邊還有放大版的金桔、餃子和筷子，不僅充滿趣味，也讓人感受到濃濃的新年氣氛！新年期間，商場亦會舉辦新春市集，蒐羅各式應節禮品，還有$1換領應節年花的賀年活動，不要錯過。

商場同時推出6大禮遇，讓一家大小可以開心辦年貨。其中包括新春印花賞及新春雙重狂賞，The Point會員於推廣期內以電子貨幣購物滿$100並成功登記積分，即可獲電子印花一個，憑指定印花數量可換領最高達$280的電子優惠券；即日消費滿$4000則可獲$200電子優惠券，滿$8000獲$600電子優惠券，輕鬆購物迎新年。

■INFO

大埔超級城「福貓團圓慶新年」

日期︰1月24日至2月12日

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：大埔超級城C區

查詢：2665 6090

■送「萌寵相框利市封」及「大囍慶富蠔撈麵鮑魚粗麵」

大埔超級城送出「萌寵相框利市封」及「大囍慶富蠔撈麵鮑魚粗麵」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份，（圖2）。有興趣的讀者請於1月24日（周五）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將

收到專函通知。

問：大埔超級城「福貓團圓慶新年」裝置以什麼為主題？

[Happy PaMa 教得樂 第537期]