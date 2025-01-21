解鎖孩子心：做情緒成熟的父母

【明報專訊】我們經常受邀到幼稚園、小學和中學，分享如何處理孩子的情緒。有個觀念我時常分享給家長，世代的轉換就有如四季，不同世代季節出生的人，他們的動力來源和成長參考點都不同。

這代父母一般出生於世代的夏天，他們大多經歷社會大環境是向上發展，所以會有「一分耕耘、一分收穫」的觀念。

然而，這代孩子，卻是世代的秋天出世。他們大多在生活和物質上已被滿足，較少經歷生存的掙扎，所以推動他們的並不是改善生活環境和質素，而是內在的滿足，包括心靈的關顧，渴想與人互動時，感受自己是被愛的、重要的、存在的、有價值的。

但是，當孩子仍處於未成熟的階段，這些內在渴想或會變成情緒化表現，而大多父母渴想透過溝通和處理情緒的技巧，協助孩子成熟地處理困難、壓力和情緒。但孩子要成為情緒成熟的人，就需要情緒成熟的父母，陪伴和引導他們走出情緒的漩渦，讓孩子不止是實際年齡長大，心理年齡也一同長大。

一個情緒成熟的父母，通常有以下特質：

1. 先做孩子的父母，而不是先做孩子的朋友。

2. 能夠同理孩子的感受，明白他們的處境，但不扭曲事實，保持合理和客觀。

3. 與孩子互動時有合理的界線，不過度體諒和遷就。

4. 免疫孩子的情緒反應，能夠溫柔而堅持地表達想法和期待。

5. 不會把自己的存在和價值感與孩子未成熟的行為或情緒掛鈎。

6. 與孩子互動的關係不是互相依附的關係（codependent relationship）。

7. 當自己有情緒時，能夠貼近自己的心，尋找空間梳理內在狀態。

以親身經歷 當孩子的榜樣

我常常在家長講座分享，情緒教育是身教，是生命影響生命的歷程。當孩子看見身旁情緒成熟的大人──面對困難和壓力時，願意勇敢跨越，沉住氣應對；有情緒時梳理自己，不以壓抑或宣泄的方法，能夠連結自己的心，懂得正確表達自己的感受，並且有寬闊的眼光看待和理解事情，到他們親身經歷的時候，就能從中學會如何情理兼備地處理情緒和事情了。

2025年，讓我們在協助孩子成長的同時，也讓自己的生命繼續成長和前進。生命有不同的階段和春夏秋冬，讓我們與孩子共同成長，成為孩子生命師父和同行者。

想了解更多世代四季的觀念，可瀏覽bit.ly/4hgx6a6

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第537期]