開心過年：內向、好動、敏感？ 按孩子性格教禮儀 拜年免失禮

【明報專訊】明天是大年初一，相信各位爸媽都準備好帶着孩子到各長輩親友家中拜年。這個看似歡樂的日子，其實暗藏「危機」，原因是年紀幼小的小人兒往往未能明白農曆新年的節慶意義，在拜年時，不守規矩、亂發脾氣，不單破壞佳節氣氛，還可能衍生親子衝突，令場面非常尷尬。要避免這些失禮情况，親子教養專家建議，爸媽帶小朋友外出拜年前，宜先在家中跟他們練習相關禮儀，並要約法三章，訂好規則，幫助孩子成為守禮的乖寶寶，好好與親友歡度新歲！

新春拜年時，不想被小朋友不恰當的言行大煞風景，資深社工、註冊遊戲治療師督導李菁文（Dilys）說，最重要是在拜年前，爸媽先讓孩子有一個概念，究竟拜年是什麼一回事？「小朋友去到親戚朋友的家，或置身比較陌生的環境，往往會感到不知所措，因此，爸媽事前要解說清楚，整個拜年流程是怎樣的，讓孩子知道他需要在那裏做什麼。」

但Dilys補充，小朋友性格特質不同，爸媽的準備功夫亦要不同，她粗略把孩子分成3大類型，分別是慢熱內向型、活潑好動型和焦慮敏感型，讓家長採取合宜的教養策略。

˙慢熱內向型

不過分保護 用影片學習、遊戲鞏固

這類孩子，或許天生比較害羞、怕「生保」，又或者是因為平日除接觸核心家庭成員外，很少有延伸的家庭聚會，導致他們與親友見面時，需更多時間熱身。要幫助這類孩子更快融入拜年活動，Dilys建議出發前，爸媽先預告屆時將會出現的情景、人物和活動，讓孩子做好心理準備，減少不安。「若年紀較小的，除口頭解說之外，也可在YouTube選取一些有關拜年禮儀的影片給他們看，以加深記憶。最後，再通過遊戲練習，模擬拜年時如何跟長輩打招呼、說吉祥話」。

惟她指出，慢熱內向型的孩子較易怯場，即使事前做足準備，臨場亦可能發揮不出水準，因此，爸媽不妨先跟子女商量好，若屆時真的出現困難，可如何應對。「可以問問孩子，如果到時真的很驚慌、無法說話，會想由爸媽代他向親友打招呼，抑或選擇自己以揮手形式跟大家打招呼呢？由小朋友做主導，給他選擇權是重要的。」

有時家長自知子女性格內斂，會刻意隔絕親友跟他們接觸，「有些爸媽先表明孩子很『細膽』、『驚人』，請親友不要望他，不要走近他，我覺得這樣是太過保護了，反而令小朋友難以踏出一步，並非好事」。她建議家長應改用一些較中性的字眼去陳述事實，例如︰「他現在對這個環境很陌生，需要一些時間去熱身。」既不過分保護，也不貶低孩子，讓他有空間慢慢調節自己，這更有助小朋友逐漸融入聚會。

˙活潑好動型

提前陳明規矩 遵守行為需讚賞

這類小朋友，跟慢熱內向型的剛好相反，他們沒有怕生的問題，反而有時因太奔放自在而忘記守禮，Dilys說，帶他們前往拜年前，必須陳明規矩。一般來說，孩子最易踩中的拜年「地雷」，多數是即場拆利市、瘋狂吃糖果和亂闖主人家房間等，爸媽需逐一提供清晰指引，「例如提醒他們，每次長輩派利市時，要先說多謝，之後雙手接過並收好，不能當場拆開，因為這是不禮貌的；也要說清楚，到每戶拜年時，只限在全盒內取多少粒糖果，吃完便無，不可再取；未經大人同意及批准，不能進入主人家的房間，因為這是侵犯私隱的行為」。

為了鞏固孩子的記憶，爸媽說好規矩後，可請他們覆述一次；也可透過情景模擬遊戲，考考小朋友是否已「植入」腦內，假如子女能全部答對，家長便要作出正面回饋，「活躍精靈的孩子，一般吸收能力都比較高，教導這類型的小朋友，最佳方法就是說清楚有什麼要遵守，當孩子能夠實踐出來，便要給予讚賞，以推動他們繼續努力」。

˙焦慮敏感型

清晰講明流程 不強迫融入

焦慮敏感型，甚至有自閉傾向的孩子，他們置身陌生環境，不安感會較慢熱內向型的小朋友更強烈，為此Dilys提醒家長，要把整個拜年流程說得更具體和清晰，「當中特別要強調，屆時人多聲多，或許會令人感到嘈吵侷促，告訴小朋友可選擇自己坐在一旁，戴上耳筒聽音樂或看圖書，也要說出一個時限，例如要在那兒逗留半小時，請他在期間保持耐性，時間到了，爸媽便會帶他離開，之後會獎勵他去公園玩等」。

Dilys又謂，尤其有自閉傾向的孩子，爸媽不要因為覺得尷尬或不好意思，強迫他們融入拜年活動，這恐怕會惹來尖叫、「瞓地」等激烈反抗行為，令場面更難堪；反之，抱開放的態度接受孩子擁有這些特質，隨着他們慢慢成長，這是有機會融合得到的。

鬧情緒莫惡言制止 離開現場陪伴調節

談到新年聚會期間，萬一小朋友最終忘記事先的約定，甚至鬧情緒，爸媽在眾目睽睽下，如何「拆彈」呢？Dilys表示，家長先要把自己變成「恆溫器」，「千萬不要受孩子的行為或情緒影響而不斷升溫，也毋須用很兇惡的語氣或很誇張的手法，企圖制止他們，免得有更大的反彈，其實只要用『溫和而肯定』的語氣，是可以處理得到的」。

她以亂闖主人家房間為例，當小朋友屢勸不聽，爸媽第一步要做的，是要先關上那道房門，再以溫和而肯定的語氣對孩子說︰「由現在開始，你要有15分鐘時間坐在爸爸媽媽的身邊，不能跟其他人去玩，因為我們需要陪伴你一會兒，讓你冷靜記清楚，之前說好是不可以進入別人房間的」。倘若子女肯聽從配合，當然皆大歡喜，但假如他們「發爛渣」，嚎啕大哭，Dilys教路，爸媽此時更要保持克制，並馬上帶小朋友離開現場，或遠離親友的目光，然後先同理孩子的情緒，「我明白你現在很不開心」，再以溫和的聲線告訴小朋友︰「爸爸媽媽會在這裏陪伴你，待你冷靜下來，我們才再出去。」她又稱，在陪伴期間，家長不要訓斥孩子，但亦毋須妥協讓步，只要明白小朋友有情緒是很正常的，給予時間，他們是有能力調節和過渡的。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第538期]