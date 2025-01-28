本周FOCUS．家家有禮：浪漫桃花園 「花瓣」飄舞抓住好運

【明報專訊】明日就是大年初一，爸媽們安排好精彩的新春假期未？今年，元朗廣場逾千呎的地下天幕廣場化身為一個浪漫的桃花園，將東方美學與現代創意融合，讓一家大小可以沉浸在粉嫩花瓣隨風飄舞的夢幻氛圍中。在這個桃花庭園裏，可以找到高達2米的粉色系立體桃花拱門，適合打卡留念。同場還有互動遊戲「抓住好運來」，只要在限時內抓到愈多飄舞的花形紙片，就有更大的機會獲得新春禮品，小朋友記得來一試運氣。

商場在新春期間準備了不少精彩活動，包括「新春賀歲慶典」，邀請不同團體到場大玩中式雜技及獻唱，更有財神爺現身大派幸運糖果，為大家招財招福。商場推出「新春印花賞」，The Point會員以電子貨幣購物滿$100並成功登記積分，即可獲電子印花一個，集齊指定數量可換領最高達$280的電子優惠券。

■INFO

元朗廣場「春滿桃花園」主題佈置

日期︰即日至2月16日

時間︰上午11:00至晚9:00

地點︰元朗廣場地下天幕廣場

查詢︰2474 3828

■送「萌寵相框利市封」及「永樂粉麵廠賀年禮盒」

元朗廣場送出「萌寵相框利市封」及「永樂粉麵廠賀年禮盒」予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各一份,（圖2）。有興趣的讀者請於1月30日（周四）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：商場桃花庭園中的粉色系立體桃花拱門有幾高？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第538期]