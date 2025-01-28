家庭有教．處理「漠視」：處理負面情緒

【明報專訊】每個人都有生氣的時候。當我們生氣時，感覺就像火山爆發一樣。我們可能會感到體溫上升、心跳加快、面紅耳熱，很想大叫大嚷，甚至想毁壞東西、推人打人。背後原因，是因為我們的身體突然充滿「壓力荷爾蒙」，所以出現 「戰鬥」或「逃跑」的生理反應。

當我們與伴侶發生衝突，感到情緒已到達臨界點時，我們可以在腦海中叫自己「停一停」，然後清楚地向伴侶說：「現在我有點激動，怕會說錯話，傷害大家感情。我覺得遲一點討論這件事會好一點。不如我們＿＿＿＿後再討論？」這段冷靜時間，最少20分鐘，最多24小時，為大家提供空間和時間平復心緒。

有時間規定的冷靜期 目的明確

這種處理方式和「漠視」截然不同。因為漠視給人的感覺冰冷而無情，而這種有時間規定的冷靜期目的明確﹙怕會說錯話，傷害大家感情﹚，並不會令人胡思亂想。

在這段冷靜時間，我們可以做以下事情，放鬆自己，重整自己的想法：

•飲水、洗面、洗澡

•做運動，如：慢跑、柔軟體操

•找朋友傾訴

•畫畫、寫日記，表達自己的想法和感受

除了以上方法，我們還可以練習「一分鐘深呼吸」：

•將手放在肚臍附近

•用鼻慢慢吸氣，吸氣時間約3秒，心裏數：「1001、1002、1003」

•感到腹部隆起後，保持不呼氣約3秒，心裏數：「1001、1002、1003」

•用口慢慢呼氣，呼氣時間約3秒，心裏數：「1001、1002、1003」

•感受到腹部下降後，保持不吸氣約3秒，心裏數：「1001、1002、1003」

•重複以上步驟5次，需時約1分鐘

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第538期]