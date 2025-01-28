同理心學堂：父母如何向子女傾訴心事？

【明報專訊】各位家長讀者，回想你的小時候，會否希望有機會了解父母的大小事呢？很多時，家長會因為擔心自己的情緒影響孩子，而選擇隱藏自己的感受，但這可能在無形中拉開了親子之間的距離。現在作為家長，你曾否掙扎應不應該與子女傾訴感受與心事呢？

真誠分享 建深厚情感聯繫

在華人文化中，父母和子女之間存在着明顯的權威差距，父母負責教導、樹立權威，子女則需聽話、順從父母。然而，當父母能夠真誠地分享自己的心情時，孩子會感受到信任與親密，這有助於建立更深厚的情感聯繫。通過真誠的溝通，我們可以成為「互相信任的陪伴者」。

其次，生活中難免會遇到挑戰和困難，父母可透過傾訴心事向子女傳遞價值觀念、生活智慧和寶貴經驗，引導他們走向正確的人生道路。

當然，父母在這個過程中需要保持敏感，選擇合適的時機和方式。尤其需要留意以下幾個方面：

1. 傾吐的方式

在分享心事的過程中，父母應該採用引導的方式。例如，當遇到工作壓力時，父母可以告訴孩子：「今天在工作上遇到了一些困難，讓我感到有些沮喪，但我知道這是生活的一部分。」這樣的表達不僅可以讓孩子理解父母的感受，還能引導他們思考如何面對挑戰和壓力。

2. 傾吐的時機

選擇子女放鬆的時刻，如用餐後談心事，避免在子女疲憊或心煩意亂時傾吐感受。傾訴時亦要注意語氣和方式，避免使用過於激烈的語言，或是將自己的情緒強加給孩子，以一種輕鬆的語氣去說，能減輕孩子的心理負擔。當子女給予回應時，亦要專注聆聽，讓子女主導對話，不要中途打斷或評論。

3. 傾吐的內容

並不是所有的心事都適合與子女分享，意識到這一點很重要。父母需要考慮孩子的年齡和心理承受能力，尤其是涉及到夫妻之間的私人問題，或過於沉重的情感負擔，都不適合向孩子傾吐。

鼓勵孩子表達感受 理解彼此

此外，父母的傾訴也應該是雙向的。與其單方面地分享，不如鼓勵孩子表達自己的感受。這樣的互動不僅能增強彼此的理解，還能讓家庭氛圍更加和諧。當孩子看到父母也有脆弱的一面，他們會更願意敞開心扉，分享自己的喜怒哀樂。

親子間真摯的傾訴，有助建立更緊密的親子關係，也能夠共同成長、相互支持，讓家庭關係更加和諧美滿。

文：曹祖祥（香港中華基督教青年會觀塘會所程序幹事、註冊社工）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第538期]