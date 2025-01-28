閱讀的幸福：新年買新衣的故事

【明報專訊】新年是家庭團聚、歡慶的時刻。在這個特別的時節，我們忙碌的事情可真不少：貼春聯、購年花、辦年貨……然而，無論多忙，我們總能抽出時間，與孩子在繪本裏共同閱讀新年的故事，感受新年的氣氛。《妮妮的紅長褲》便講述了一個小女孩在新年期間購買新衣的小故事。

我仍記得小時候過年最期待的，便是收紅包和挑選新衣。那時的家境並不富裕，買新衣的機會寥寥可數，但每逢過年，媽媽總把我打扮得光鮮亮麗去拜年。這份期待讓我每次都精心挑選一件最心儀的衣服，回到家後，便小心翼翼地將它掛在衣架上，幻想着在年初一穿上它迎接新的一年。

無論什麼事 想自己做決定

在《妮妮的紅長褲》中，妮妮也渴望買一條新褲子來過新年。她選中的褲子有4款顏色：綠色的與朋友一模一樣；藍色的自己已經擁有一條；而鮮紅色的真的過於搶眼，穿上身會顯得很奇怪矚目。最後，她只剩下唯一的選擇：「我看，就買這件暗紅色的好了。」然而，媽媽卻比妮妮早一步將這個決定說了出來，這讓妮妮感到非常不快。通常來說，為孩子做決定是一件平常的事，尤其這個決定本身正是孩子所渴望的。然而，妮妮認為無論什麼事，都想由自己做決定。於是她的主見與固執，驅使她挑選了那條鮮紅色的長褲，儘管媽媽再三要求她慎重考慮，她依然不願改變自己的「選擇」。

結果，這個決定讓她承受了來自其他小朋友的異樣目光和嘲笑。妮妮感到後悔，她因固執而受到教訓，並學會了在做決定之前，先諮詢媽媽的意見。「這個故事教訓我們……」這句話常常在我們與孩子讀完這本書後，第一時間浮現在腦海。其實，我們都明白應該如何把握機會來教育孩子。但我反而思考，這故事給我什麼教訓呢？當面對孩子的固執，看到他們做錯選擇時，我應該如何應對呢？

給予孩子犯錯空間

在成長的過程中，孩子難免會因為固執而犯錯。作為成年人，我們最困難的便是包容孩子的錯誤，看着他們犯錯卻不發一言，這往往是一種煎熬。然而，我們需要理解，這是他們探索世界和建立自我認同的重要部分。但包容並不等於縱容，而是給予孩子犯錯的空間，讓他們從中學習和成長。

當孩子因固執而犯錯時，妮妮的媽媽表現得十分冷靜，並未對她批評或責罵，而是給予妮妮反思的空間，尊重她的選擇。媽媽一直陪伴着妮妮，在她最需要支援的時候，主動去幫助她更好地面對挑戰，引導她修正錯誤，鼓勵她反思和承擔自己的行為，並從中汲取經驗。與孩子一起回顧事情的經過，幫助他們認識錯誤的根本原因，思考如何改進。媽媽示範了用耐性去教養孩子，要引導孩子明白事理，是會比直接跟他們「講道理」花上更多時間，但卻有助於培養孩子的自信心和獨立能力，也讓他們在成長中獲得寶貴的經驗。

新年是新的開始，也是我們重新審視教育方式的良機。希望大家喜歡《妮妮的紅長褲》，也願意用耐心包容孩子的錯誤，引導他們成長。在這新一年，讓我們以包容和耐心為基礎，陪伴孩子走過成長的每一步。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

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[Happy PaMa 教得樂 第538期]