幸福拼圖．善用愛語︰家庭團結的紐帶

【明報專訊】「家和萬事興」這傳統格言，蘊藏着大智慧。家庭團結、家人和睦，關鍵要素正是家庭內的凝聚力，當中涉及家人的時間、氣氛、責任、照顧和關心等元素。「愛之語」源於Gary Chapman所著的《愛的五種語言》一書，提倡有5種表達愛及體驗愛的方式。筆者分享可應用於日常家庭生活中的不同「愛之語」，讓愛語成為家庭團結的紐帶。

向家人表達讚揚

第一個愛語是肯定的言語，即通過說話及文字等，向家人表達讚揚、鼓勵或欣賞。這是溝通和表達愛直接有力的方式，特別當家人經歷挫折或失敗時，發自內心的鼓勵、肯定，往往比傳統的指摘、嘮叨更能安慰和激勵家人，令他們突破及成長。有一次，女兒戰戰兢兢地拿出60分的中文默書簿讓我簽署，我未開口已發現她淚水盈眶，相信她因前一晚努力準備仍未獲滿意成績而失望，也怕被責備。我發現她昨天苦練的「邊」字在這次默書寫對了，便抱着她指着這個字說︰「媽媽欣賞你昨晚努力溫習的態度，也看到你的進步，媽媽會支持你的！」結果下次默書前，女兒主動邀請我一起溫習。

這生活經歷，也包含了第二個愛之語︰身體的接觸。和家人牽手、親吻、擁抱等，都能向對方傳達關心、安慰、支持等信息。有時子女因要求不被滿足而大發脾氣，即時的說教效果甚微，反而帶來進一步對抗。通過擁抱或拍拍肩膀等接觸，可安撫他們的情緒，之後再討論及教育將事半功倍。有一次，我因兒子的行為即將大發雷霆，女兒從身後輕擁我手臂，讓我即時感受到支持，情緒迅速緩和。丈夫亦適時遞給我一杯暖水，讓我的情緒更快平靜，能以平和的語氣管教兒子，也令整個家庭氣氛有所紓緩。

第三個愛之語是服務的行動。丈夫為我送上暖水這貼心的舉動，讓我感到被愛和重視。服務不止於日常家務，了解家人的習慣和喜好能最大發揮這愛之語的力量。例如掌握兒子喜歡看電視時有人為他搔搔腳，女兒喜歡睡前有人為她搔搔背，丈夫喜歡天冷時用熱水泡腳等，把握時機為家人付諸最貼心的行動，可令愛意倍增。

第四個愛之語是精心的時刻，「精心」表示該時段內，家人都將注意力放在彼此身上。我們一家喜歡閒暇時玩桌遊，如「快手鬼鬼」及「魔力橋」等。精心也可代表「精心安排」，與家人一起經歷「第一次」並締造更美好的共同回憶，例如按食譜嘗試烹飪新菜式並一同品嘗，嘗試到郊外遠足和露營，一起參與義工活動等。

真心的禮物 價值不在於價格

最後的愛之語是真心的禮物，這是能「看得見、摸得到」的愛。其價值不在於禮物的價格、自製與否，而是家人能從禮物中感到你的重視、關心和愛。丈夫曾分享讓他最感動的禮物之一是女兒送給他寫有「你是最好的爸爸」的鼓勵字條；兒子則相當珍惜家人送他的《如果歷史是一群喵》圖書系列……我們可以記下讓家人感興奮或深受感動的禮物，日後繼續投其所好。

不同的愛之語，可以營造和諧融洽的家庭氣氛，使家人彼此付出及幫助，提升家庭的凝聚力，使「家」成為我們面對困難時永遠溫暖可靠的安樂窩。

文：吳燕玲（香港家庭福利會社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第538期]