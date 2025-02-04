兒童理財：「新年利市在哪兒？」 父母適時交還 善用利市教導理財

管理財富：專家指出，當孩子已經有7、8歲，父母就不應再要求他們把利市錢「上繳」，反而要實實在在教導他們，如何管理好自己的財富。（KSChong@iStoakphoto）

【明報專訊】農曆新年，最開心的，莫過於小朋友，既有新衣穿，又有糖果吃，最重要的，是有𢭃不完的利市！利市除了滿載長輩的愛和祝福，也是孩子學習理財的好工具。親子理財專家建議，當子女年屆7、8歲，爸媽便應該主動把利市錢交還他們，通過約法三章，幫助小朋友學習管理財富，建立終身受用的正確金錢觀。

相信對不少孩子來說，每年農曆新年𢭃得的利市，都是他們最重要的收入來源，父母如何讓子女管理好這筆金錢，不單是理財知識，更是親子課題。「我常說，兒童理財不止是理財，根本就是一個親子關係。親子相處做得好，理財教育也會做得好。」非牟利兒童及青少年理財教育推廣基金「理財啟苗」聯合創辦人李錦說。

7、8歲時歸還管理 助建正確金錢觀

嬰幼兒寶寶𢭃得的利市，一般都會由父母代為保管，但即使如此，李錦表示，當小朋友入讀幼稚園後，父母也應該主動「申報」，「大概K1的年紀，他們開始有意識，知道新年是會𢭃利市的，這時就算小朋友不懂得問，我覺得父母都要主動去講︰『過去幾年，爸爸媽媽都幫你儲起了利市錢。』假如孩子聽罷沒有特別意見，父母便可提議︰『當你去到小學時，我們再商量如何處理。』」

至於何時是合適的年紀，把利市錢交還小朋友自行管理呢？李錦指出，這其實要視乎孩子的成熟程度、家庭環境等因素，但整體來說，7、8歲是理想的時機。他解釋，這年紀的孩子，經已升上小學，對貨幣有基本認識，而同儕之間，亦有機會談論到利市錢的話題，包括收到多少錢或有多少錢可消費，「我在推廣理財教育時，不時聽到小朋友說︰『爸爸媽媽拿去我所有利市錢，都不知他們怎樣處理？』有這種想法還算小事，更嚴重的，是有些孩子會說︰『我覺得自己應該有多少元利市錢的，但爸爸媽媽卻說只有多少元。』」他認為，親子的關係，不應該有這麼多無謂的猜疑，與其子女心生疑團，倒不如父母開誠布公，在孩子升上小學二、三年級後，便主動跟他們商量一下，該如何處理這筆利市錢。

不過，作為負責任的父母，也並非把利市錢拱手歸還子女後便撒手不管，反之，要給予正確的價值觀指引。李錦說︰「首先父母一定要強調，利市是代表長輩對後輩的關心和祝福，與金額多少無關。」他對於小部分父母會叫小朋友「偷看」利市金額表示反感，「可能孩子本來對金額多少是毫無概念的，但父母此舉或附加的一句『得咁少咋』，就會令小朋友產生誤會，以為派這封利市的長輩不愛惜自己」。

利市錢約法三章 不干涉使用

新年過後，當爸爸媽媽跟子女拆完及點算好所有利市後，下一步就是約法三章。李錦透露，兒童理財的大原則是「先儲後使」，並且要在消費前，先跟父母商量。由於利市錢的總額一般會比平日的零用錢為多，就需要把款項一分為二，一半由孩子保管，另一半由父母代存於銀行。

以小朋友收到4000元利市錢為例，他建議其中2000元應該「真金白銀」送到孩子的口袋裏，「我不贊成用所謂的記帳方式，即是給小朋友消費的2000元，仍然放在父母裏，孩子每次要買什麼，才從中扣數。這方法不可行的，很容易有帳目混亂或爭拗的情况，所以倒不如乾脆把2000元交給孩子，不要添煩添亂了」！

被問小朋友拿着這2000元，在不透支情况下，是否有權決定自己的消費模式呢？家長應否作出規限？李錦斬釘截鐵地回答︰「除非他是用來做壞事，否則就不應該干涉。青春期的子女，甚或把錢用來追星，雖然和我們的想法未必相同，但難道他們用來買CD、買偶像紀念品、買演唱會門票，統統都要阻止嗎？既然說好把錢交給孩子管理，父母就不應事事操控。」

他同時安慰家長，不用太擔心子女的追星行為，要保持耐性，也要抱有信心，「有耐性，是因為子女不會永遠都追星的，當他們追得久了，就知道是時候停一停；另外，也要對自己和子女有信心，如果孩子從小已被灌輸『想要』和『需要』的分別、什麼叫『資源有限，欲望無窮』、『應買則買』，或者『不要浪費』等金錢價值觀，其實出事的機會不大的」。

本身也是爸爸的李錦甚至提議家長跟子女一起追星，「如果經濟、時間上容許，我認為父母是應該多多少少一起參與的。因為在兒童教育中，親子關係是居首位的，親子關係融洽，各方面都水到渠成」！

儲蓄一定金額 開戶做投資計劃

至於需要儲起的利市錢，李錦指出，家長應替小朋友開立兒童儲蓄戶口，避免把金錢儲在錢罌內，一來銀行有利息，二來可防止孩子輕易從錢罌中拿錢出來使用，「把錢儲蓄在銀行，不論多少，都總會有利息，這給小朋友帶出一個很重要的信息，就是只要你等待、有耐性，就能賺到利息，積聚財富」。

他又謂，當孩子進入高小，甚至是初中階段，儲蓄到一定金額的利市錢，例如是5000元或以上，倘若父母對投資有認識，可透過補貼部分資金，與子女一起開展投資計劃，「家長需要解釋給子女知道，為什麼需要投資，這是因為把金錢放在銀行，利息未必太高，投資可帶來更好的回報，能對抗通脹」。然而，李錦再三提醒，投資有3個守則，包括要買有利息的產品、長線持有（至少1年以上）及做足「功課」。「父母也要每3個月，如實報告子女當下是賺是蝕，假如是蝕錢，可以告訴孩子︰『現在是蝕錢，但不緊要的，我們是長線投資，仍然有利息派的。』」他說，藉着投資，可讓小朋友明白，資產價格是可升可跌的，從而慢慢訓練出他們有一顆強大的心臟，「但其實好的公司、好的股票，長遠來說，是應該穩步上揚的，因此不用太擔心短期的價格波動」。

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第539期]