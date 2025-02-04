好去處：嘉道理農場融合生態保育與藝術創作 「百家蛇布」林間舞動 來聽蛇說故事

蘭花谷的瀑布與河谷地形，正是紅脖游蛇理想的棲息環境，大家可以拿起欄杆上的望遠鏡，嘗試在展板的提示下，尋找蛇類宜居於此的線索。（機構提供）

蛇是靠「熱感器官」將物件散發的熱能來生成視覺影像，並靠全身上下感受震動來化成聽覺。胡挺生先生紀念亭放置了熱成像工具及紙做的聽筒，讓大家利用它們感受蛇看東西和聽東西的感覺。（廖凱霖攝）

蛇是靠「熱感器官」將物件散發的熱能來生成視覺影像，並靠全身上下感受震動來化成聽覺。胡挺生先生紀念亭放置了熱成像工具及紙做的聽筒，讓大家利用它們感受蛇看東西和聽東西的感覺。（機構提供）

園區廣場設有巨型蛇棋「盤蛇智識：守護者的試煉」讓大家自由玩耍。在舊有的蛇棋棋盤中，蛇被塑造成惡毒的形象，嘉道理把它重新設計，把棋盤上的蛇變得更親民，賞罰內容亦與蛇類資訊有關。而棋盤旁便掛有其中一幅「百家蛇布」（圖後），以蛇類蛻皮成長的自然特性為靈感，正如孩童在成長過程中不斷穿新衣、棄舊衣，與蛇類一生中蛻皮多次一樣，逐漸長大。（機構提供）

活動期間設有天然染布工作坊，以園內的馬藍為染料，創作專屬的天然染布作品，延續「百家蛇布」的藝術理念。(廖凱霖攝)

人類自古對蛇已有不少奇思妙想，透過按下布偶蛇的按鍵，可以聽一聽這些與蛇有關的有趣故事。（廖凱霖攝）

樹下設置了6條會發聲的蛇布玩偶，按鍵發聲講述中國、希臘及聖經中有關蛇的故事，藉此讓大家反思對蛇的固有負面印象是否由此而來。（機構提供）

【明報專訊】「蛇沒有耳朵，如何聽東西？」、「蛇舌頭為何會開岔？」、「若我們在市區發現蛇類該如何處理？」蛇往往為人類帶來莫名的恐懼感，但其實只要了解牠們的生態習性，便能消除不必要的恐懼，甚至懂得尊重其棲息地，拒絕購買蛇製品，好好與牠們和平共處。

特別報告﹕有一條比小朋友身形還要大的巨蛇在本港山上出現！走近一看，原來是以天然染製的「百家蛇布」於林間舞動呢！踏入蛇年，嘉道理農場暨植物園（下稱嘉道理）舉辦了一個以蛇為主題的「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽，「百家蛇布」正是其中一項融合生態保育、文化傳承與藝術創新的跨界別合作項目。

天然染舊衣 呈現蛇獨特紋理

早在去年10月起，嘉道理便邀請了本地藝術家郝立仁帶領4所中小學的學生及園內職員，以薯莨、洋葱皮及園內的馬藍作為天然染料，把舊衣透過天然染及縫紉呈現4種本地蛇類：紫沙蛇、紅脖游蛇、翠青蛇和緬甸蟒的獨特紋理，配以模擬自然棲息地的布藝背景，於園區4個地點展出。

暢玩巨型蛇棋 山林深度體驗

除了「百家蛇布」，園內更設有融入五感體驗的展板、互動遊戲及工作坊，包括在廣場設置了充滿童趣的巨型蛇棋；於胡挺生先生紀念亭樹下擺放了6條會發聲的蛇布玩偶，透過按下它們身體上的按鈕，便可聽到有關中國、希臘及聖經中有關蛇的故事；以及於蘭花谷拿着望遠鏡，尋找瀑布與河谷間跟蛇有關的展板等。若大家喜歡深度體驗，更可預先報名參加導賞團「蛇語山林半天導賞團」及「深入探訪野生動物拯救中心」等，由專人帶領下進一步重新認識蛇類。

■INFO

「靈蛇有靠山：人予自然的和諧」藝術及教育展覽

日期：即日至3月3日（園區休息日除外）

時間：上午10:00至下午4:00

入場費：4至11歲小童$25，12歲或以上$50，長者$20

◆蛇語山林半天導賞團

日期：2月2、9日，3月1、2日

時間：上午場上午9:45至下午12:15，下午場下午1:45至4:15

費用：$240/人（已包入場費）

報名：bit.ly/40CB0EJ

◆深入探訪野生動物拯救中心

日期：2月8及22日

時間：上午10:30至中午12:00

費用：$240/人（已包入場費）

報名：bit.ly/4jeQh5H

地點：嘉道理農場暨植物園

文︰顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第539期]