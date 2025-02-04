解鎖孩子心：滿足孩子好奇心

【明報專訊】林先生是一名裝修師傅，家中存放了不少工具。他的兒子剛滿3歲，有次他向我們詢問教養上的難題。

他說：「兒子常常趁我不注意，就會去搞弄我的工具箱。我已經很冷靜，每次都告訴他不要弄，但他還是不聽，有幾次我喝停了他，他就大哭。請問這情况該怎麼處理呢？」

父子相近不相親

聽林先生說完這經歷，我想起一個跟隨了我7年的學生──小彥。小彥的爸爸很有才幹，也很顧家。不論他有多忙，他也會請假陪小彥去外地比賽，更會在深夜12時駕車去接完成訓練的小彥和弟弟回家。

也許你以為這對父子感情很不錯吧？但是，小彥其實對爸爸的認識不多，甚至連爸爸是做什麼工作也毫不知情。

有一天跟小彥聊天，我驚訝他不知道爸爸是做什麼工作的。於是，我非常生動地給小彥形容爸爸工作，沒料到當天晚上，小彥一回到家便問：「爸爸，可以給我一張你工作的卡片嗎？」

當小彥再深入了解爸爸的時候，他對爸爸添了幾分尊重。

主動分享人生經歷

我把這個小故事告訴了林先生，我說：「孩子兩三歲這個年紀，對身邊的事物充滿好奇心。我明白林先生你的擔憂，可能工具箱裏面有好多利器，兒子一不小心，就會弄傷自己。」

「但是，兒子不停搞弄你的工具箱，想必他是感到好奇，想要窺探裏面到底有什麼好玩的東西。與其阻礙兒子去探索，不如把握這個時機，在安全的範圍內，陪伴兒子一同探索。」

「這不單能夠滿足孩子的好奇心，更可以有個場景，讓兒子認識爸爸的工作，也讓兒子享受與爸爸互動的時刻，這肯定是個美好的回憶呢！」

溝通有很多層次，這代孩子渴想與父母溝通時，能夠與心連結。除了日常生活的事務外，不如就從今天起，讓孩子更多認識父/母這個人──不論是兒時趣事，成長過程中的高低起跌，還是如何面對工作的困難，你都可以與孩子分享。

讓孩子不止認識父母片面的形象，增進對父母的認知和了解，能拉近彼此之間的距離。

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第539期]