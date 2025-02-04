A苗園圃：兄弟情 爸媽愁

【明報專訊】2024年11月的一個晚上，當我在房間執拾時，突然聽見兩兄弟在客廳大叫！心想這次又因什麼事情發生衝突了？

以往，我會形容自己是家中的「消防員」。要擔當好這角色，必須夠靈敏，隨時隨地為撲滅兩兄弟之間的「火」作好準備；也要夠細心，為減少「火」災，要預先偵測及移除任何「易燃物品」。

「A仔」不斷挑「火」 「消防員」媽媽時刻準備

大概在大兒子6歲時，我發覺他開始把弟弟當作仇人。找不到的玩具？一定是弟弟不問自取。不按規則玩棋類遊戲？一定是弟弟刻意搞破壞。弟弟活潑好動，喜愛唱歌跳舞，大兒子卻認為他的聲音和動作是騷擾。回顧兩兄弟兒時片段時發現，在其中一段由爸爸錄影小兒子隨歌起舞的影片，看到原本在旁專心進食的大兒子，突然轉過身來，舉起手掌大聲喊道：停止！停止！兒時單純的感覺，「A仔」敏感、記仇的特性和其報復心態等，都是天生的「易燃物品」。兩兄弟年紀相差3年，到小兒子3歲多，開始有反抗能力，衝動行為顯露之時，「火」災便頻頻發生，在那朝夕相對的疫情期間更甚。

配合小學輔導主任教導兩兄弟的一句「弟弟聽哥哥話，哥哥惜弟弟」，我分別在他們面前為對方講好說話。要讓大兒子知道弟弟其實很崇拜哥哥，認為哥哥很聰明有才華，在同學面前常常稱讚哥哥！而每次弟弟買糖買玩具，也會預留一份給哥哥。然而，「A仔」仇恨心理不可小覷，大兒子依舊不斷挑「火」。

小兒子激動地回應不要「聽哥哥話」，但其實內心很渴望有個愛惜他的哥哥。我曾刻意借了一本講述親情的圖畫故事書回來，教導他親情當中的愛與原諒，讓他明白哥哥欠缺同理心的局限，了解哥哥向人表達關心的特別方式。他傷心地哭着問：「為什麼故事中的哥哥姊姊會愛惜弟妹，但我的哥哥對我卻很差？」心痛得我不敢再把故事說下去，連忙安慰他。過去數年，為幫助小兒子的情緒找出口，心理得以健康發展，我定期帶他找社工姑娘訴心聲。

升中以後又如何？有一段日子，大兒子比較積極投入校園生活，沒有再花心思於挑釁弟弟的事宜上。後來，他因不喜歡弟弟所玩的電玩遊戲，又認為弟弟看動漫聲浪過於吵耳，就會用難聽的說話，甚至粗暴的行為來回應……

8號風球停課 兩兄弟罕見同心

到底11月的那一個晚上，兩兄弟在客廳大叫什麼？我先聽見連聲的「嘩」！再一個「好嘢」！原來新聞報道將會懸掛8號風球，教育局同時宣布第二天停課，兩兄弟因此而興奮大叫。哥哥再說：「我們要慶祝一下！到麥當勞消夜去！」弟弟立即和應起來，二人神奇地快速行動，兩兄弟從未如此同心過。

兩兄弟中學的陸運會在灣仔運動場舉行，大兒子是社幹要提早到場，我叫他提示弟弟港鐵出口和步行方法，他冷冷地回應向人多的方向跟着行就對。可是過了不久，就收到他的留言和圖示了。口硬心軟是哥哥的真實寫照，弟弟逐漸明白了，適應了。

在早前聖誕假的家庭旅行，小兒子因恐懼與哥哥同房而哭起來；大兒子仍舊刻意地向弟弟挑釁，結果一晚發生了血光「火」災……故事未完，「消防員」未能下班。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第539期]