教大GPS：學校族裔平等的實踐

【明報專訊】教師一般都尊重族裔平等，認同要公平對待不同族裔人士的原則。然而，學校的日常實踐是否符合這原則？

每天早上，不少校長和白人英語教師都會站在學校門口，迎接學生回校。然而，學校也有印度人、華人等英語教師，何以卻少有安排他們每天向家長、學生打招呼？為何總是白人英語教師擔當接待的角色？

類似的情况是，有學校在校園外、學校簡介等宣傳品中，展示學校各式各樣活動的照片，可是照片中多為白人和華人教師，卻罕有看到印度人、巴基斯坦人教師，為什麼？

學校作為教育機構，應該向社會傳遞族裔平等的信息，而非延續社會中某些既定印象。香港是國際城市，學校應該展現為一個族裔多元的團體，包括華人、印度人、白人等。

NET懂粵語不能說？

另一例子，部分以英語為母語的教師（Native English Teachers，NET），本身能說粤語，例如在加拿大長大的華人，或在港土生土長的非華語人士，有學校卻不希望學生知道英語教師能說粤語。有教師本來用中文拼音名稱（例如Mei Ling），但學校卻要求她改用英文別名（Miss Mary）。難道使用英文別名就更能符合外界心目中「外籍英語教師」的既定印象？能說粤語就會變成本地英語教師？其實，不少懂得粤語、以英語為母語的教師，希望使用粤語與學生打成一片，他們也更能理解學生學習英語的困難，從而提供協助。

當我們遇到白人，會主動與他們說英語。當我們表達得不清楚，往往認為是自己的英語說得不好。然而，對於印度人、巴基斯坦人，卻罕見我們學習他們的印地語、旁遮普語、烏爾都語，更理所當然地期望他們應該學好粤語，以便溝通。為何我們對待他們的態度並不一樣？其實，凡是以香港為家的非華語人士，包括白人、印度人等，都應學習粤語以融入社會。有在港生活的白人指出，他們學習粤語的困難是，華人總是與他們說英語，使得他們缺乏練習粤語的機會。

有大學開辦以中文與英文作為授課語文的兩類課程，白人導師可只教英文授課的課程，但華人導師卻需同時教授以中文和英文授課的課程。語文是一種能力，無論是什麼族裔，能運用愈多語文的導師能力愈高。導師能說流利英語、粤語、普通話，不是理當如此，而是得來不易，值得獎賞。

族裔平等不止是消除歧視，我們要將所有族裔人士平等看待，不分厚薄。筆者深信英語是國際語言，學好英語十分重要。而且，在港白人、印度人等對我們的社會貢獻良多。在這前提之下，我們可怎樣恪守族裔平等的原則？這也許不如我們想像中容易。言傳身教，族裔平等值得我們反思。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第539期]