多元導航：衝突的危與機

【明報專訊】筆者在一間中學作駐校社工時認識一名男學生阿恆（化名）。教師形容阿恆常常出現一些令人難以理解的行為，包括時常與其他同學發生爭執，甚至演變為肢體衝突。一次，教師向筆者笑說，阿恆平日對他打招呼時，總是以拳頭作勢要向他揮拳，令人難以分辨他的意圖。

有一天，阿恆與另一名同班同學爭執，差點大打出手。平日阿恆與該同學喜歡打打鬧鬧及「攬頭攬頸」。當日小息時，阿恆拍了同學的面部一下，結果引起對方不滿，雙方口角不斷，幸好有教師剛好經過及時介入，並將阿恆帶到社工室。

衝突升級難收拾

衝突的危險在於在過程中夾雜不同的負面情緒，包括憤怒、埋怨、消極、緊張焦慮等。這些情緒往往導致雙方失去理智，甚至引發衝突升級（conflict escalation），亦即一方的衝突行為升級，另一方以更大的升級幅度回應，如是者雙方不斷升級的衝突行為，有可能引致一發不可收拾的結果。正如阿恆的行為由手掌拍打開始，引起了同學的不滿後發生口角，你一言我一語後，令衝突升級，最終差點演變為肢體衝突。這種衝突的危險在於後果的不可控，最終會造成大家都不想看到甚至後悔的局面。

在社工訓練中，筆者學到一句話：「先處理情緒，再處理事情。」筆者在面見過程中除了疏導阿恆的情緒外，亦鼓勵阿恆辨別何時情緒屬於憤怒，感知身體反應如何提示自己的憤怒程度；亦探討如何管控憤怒情緒，避免升級至不可控的後果。

改變溝通方式 帶來成長契機

衝突固然有其危險，但亦令人的需要及失衡的處理方式給反映出來。在與阿恆的對話中，他逐漸認識到自己的行為模式，並了解自己與他人相處的困難。阿恆提到，他在家中經常以憤怒表達不滿，並加以肢體上的表達，例如拍枱及踢櫈，令他只懂得以憤怒甚至肢體語言表達自己，慣常以拍打、揮拳等肢體語言與人互動。這次衝突為他提供了反思機會，幫助他學習如何更好地與他人溝通。

許多人對衝突感到恐懼，這是正常的。但如果我們能在衝突中尋找機會，理解自己的情緒和行為模式，便能將衝突的危險轉化為成長的契機，藉此阿恆有望改善他的人際關係，並學會更健康的溝通方式。

文：林庭浩（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第540期]