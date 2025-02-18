本周FOCUS．採訪手記：調查：約8.8萬港中學生躺平

【明報專訊】早前有社福機構發布關於中學生「躺平」的調查，在近千名受訪學生之中，逾四分之一自認為已「躺平」，機構由此推算出全港33萬名中學生，約有8.8萬人「躺平」，數字聽起來也十分驚人。

何謂「躺平」？不同人有不同詮釋。今期封面故事，請來輔導心理學家、資深生命教育工作者、家長及年輕人，從他們的視覺，剖析新生代的「躺平」文化。綜合各方觀點後，最終大家如何看待這個社會現象，留待讀者自行判斷，反而想分享一點採訪感受。

「年輕人最需要的是時間」

今次受訪者之一是17歲的Kyle，雖然自認是「躺平」一族，這個男孩卻給我很「陽光」的感覺。Kyle有一番話很觸動我，他這樣說︰「很多家長都常催促年輕人去計劃未來，或者很想迫他們成長。但我覺得，年輕人最需要的是時間，我們需要時間，慢慢去適應這個社會。所以懇請成年人，多給我們一點時間。」

成年人或父母，遠離青葱歲月已經有一段很長的日子，或許對自己少年時代的所思所感，早已忘記得一乾二淨。姑勿論大家是否認同年輕人的「躺平」行為，但正如註冊輔導心理學家郭倩衡和資深生命教育工作者陳志耀皆表示，聆聽與溝通，是陪伴年輕人經歷成長的不二之法。

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第541期]