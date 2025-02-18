日式育兒記：日本長假求診記

【明報專訊】最近台灣藝人徐熙媛（大S）因流感在日本逝世的消息震驚兩岸三地，不少親戚朋友都問我有關東京流感、是否應該取消行程等的問題。每個人的行程、喜好不同，真的很難一概而論，我也很難給意見，但對於醫院及急症室，我最近就有一些經歷可以分享，或許能為大家提供一些參考。

弟弟染腸胃炎往急症室

弟弟一向有食物敏感，也是屬於比較容易嘔吐的類型。去年12月31日，他不幸染上腸胃炎，一天嘔了十多次。當時正值日本的年末年始假期，類似我們的農曆新年假，許多地方的商店都關閉，診所休息時間更長，通常會從12月29日開始，一直到1月4或5日才重新開業。通常這段期間生病的人只好勉強忍過去，但看到弟弟喝一滴水也嘔吐，臉色蒼白，我們實在擔心他會脫水，於是決定帶他去急症室。

由於弟弟健康狀况不穩定，我們每次搬家時，總會選擇離醫院不超過10分鐘車程的地方居住。這樣即使有突發情况，我們也能迅速就醫。於是在出發往急症室之前，我們特意查閱了附近醫院的網站，了解新年期間急症室的服務流程。這家醫院特別設有兒童急症室，我們在出發前先打電話給兒童急症室的護士，告知對方弟弟的病情，並詢問是否需要急診。當值的護士詳細詢問了弟弟的病歷及當前的狀况，建議我們隨時可以來急症室。不過，她特別叮囑我們不要從正門進入，而是要到側門按門鈴。

電話問診判斷病情輕重

於是，我們按照護士的指示來到急症室，進入後，我們發現等候區大約有5名兒童，有些正在發高燒，有些則有骨折或是頭破血流的情况，哭聲不斷。救護人員不斷抬着擔架進進出出，登記處的電話聲此起彼落，給人一種極其忙碌的氛圍。我們也逐漸理解為何護士要求我們從側門而入，原來他們會通過電話問診來判斷情况是否緊急。如果病情較為緊急，他們會先幫病人登記資料，並讓他們進來就診；如果病情相對輕微，護士則會建議病人翌日再到開診的診所就診。

我們大概等了20分鐘，醫生為弟弟檢查後，確認是腸胃炎並打了止嘔針。醫生解釋說，等針劑的效果發揮後，我們可以讓弟弟喝一些電解質飲品來補充流失的水分。醫生還告訴我們，由於年末年始期間很多藥房都休業，所以我們可以直接在醫院領藥。大概過了2個小時，我們便順利帶着弟弟回家了。

大家萬一要在日本求醫，建議可以先看看附近醫院/診所的急診流程、電話問診服務等，如不懂日文，可請酒店前台職員幫忙，因為有日文對應，真的事半功倍，減少不必要的焦慮。

此外，可以的話，盡量避免在日本新年或黃金周（4月底至5月初）等時期赴日，因為正值公眾假期，醫療資源更加緊張。希望大家出遊愉快，健健康康！

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

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[Happy PaMa 教得樂 第541期]