【明報專訊】兩間科技公司響應美國總統特朗普，把旗下地圖應用程式中的「墨西哥灣」改為「美國灣」（Gulf of America）；前者名字起源於16世紀，沿用多年。其實地理名字變改，非自今日起，也不會止於今日，正好應了2000年前老子《道德經》開首第二句「名可名，非常名」，大意即是，一個名字，若由人命名，這個名字就不可能永遠存在，因為時移世易，後世有權命名的人，隨時換了新天。

較早時，兒子發現他就讀的學校，在一個地圖應用程式上被「惡搞」改名，既覺好笑，又感無奈。其他學校，同病相憐，也經歷了不知多少次的「惡搞改名」風波，例如某中學變成「監獄」，某中學變成以該校某教師命名的「紀念中學」，某中學變成「減智」，某中學變成「地獄」，某中學惡搞名字變成與色情和屎尿屁等惡俗趣味掛鈎……不久，假名字消失，地圖上的校名恢復正常。

《花生漫畫》不是原名

名字，往往牽涉到權力，政權易手，很多名詞都會轉換，例如香港日治時期，皇后大道被改成「明治通」，彌敦道變成「香取通」，太子道變成「鹿島通」，西營盤變成「水城區」，石塘嘴變成「藏前區」，皇后像廣場變成「昭和廣場」，兵頭花園（香港動植物公園）變成「大正公園」。記得好多年前在一間右派背景的報紙實習，發現編輯提到某政權的領導人的官銜時，還務必加上一個「偽」字，以示「正名」。

近讀港漫復刻版中的黃玉郎傳，他提到最初前輩給他改名「黃玉郎」，心裏其實是千萬個不願意和不喜歡，可是改了名字，漫畫確實暢銷，他以後就一直採用。另一個例子是，美國以至全世界賺錢最多的漫畫家舒爾茲，創作了風行世界的《花生漫畫》，可是 PEANUTS之名，是組稿集團某負責人的「強行改名」（按：原名為Li'l Folks），漫畫家一直不喜歡……

每次發現某名字不是原作者喜歡的名字，卻「被迫」採用，總是為當時的創作者難過。不過，莎士比亞說過，玫瑰換了名字，其香如故。好作品始終因為是好作品，結果大受歡迎，算是彌補了創作者當初的不悅甚至憤恨。看了更多名字「可怕」而成功事例，我漸漸有點同意莎士比亞先生的說法。

不知有何好笑

然而，只要轉念一想，想到關於名字的一些笑話，我又會覺得莎士比亞完全錯了：名字還是重要的。

朋友告訴我一個真人真事：某年某月，一名北方人移居本港，初會港友，自報名字：「我的名字，單一個史字，歷史的史。」眾人一聽，無不噴飯。這名北方友人丈二金剛，摸不着頭腦：心想：「史者，古之官名，記事之謂。史字典雅，有何可笑之處？」最後忍不住問我朋友：「我的名字有問題嗎？」友人答：「沒有啊。」那人續問：「那其他人為什麼笑？」友人好奇，追問：「你全名是？」那人答：「我姓賴，叫史，全名是賴史，不知有什麼好笑？」

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第542期]