舞台劇演員創作繪本 推廣粵劇、南音

【明報專訊】在推動粵劇的學與教上，不單教育界關心，粵劇工作者同樣火熱，非牟利慈善團體一桌兩椅慈善基金（下稱「一桌兩椅」）聯合創辦人兼創意總監曾慕雪（Musette）是其中之一。早前Musette更一嘗做作家滋味，推出首本著作《的的撐撐開飯啦》，透過小孩樂樂與熱愛中華文化的公公之間的相處，帶出粵劇、南音的特色，以及長幼有序、互相尊重等傳統美德。

幼園教師可用配套手冊教學

「《的的撐撐開飯啦》的創作藍本源自『一桌兩椅』早年的兒童劇《樂樂公公唱唱貢》，當時我們創作了一首南音兒歌《齊齊食飯歌》，也收納在今次繪本內。最近我再出版了《的的撐撐開飯啦》教師手冊，對象是幼稚園教師，會詳細些解釋什麼是南音、曲式要求是怎樣，並附有10個教案，希望教師想延伸教導小朋友多一點時，都有工具在手。」由舞台劇演員到近年專注推廣粵劇，Musette自言是因為參透到這種中國傳統劇場，其實與西方戲劇有許多異曲同工之處，亦並非想像中奇怪、老套，但對一般學校教師來說，未必容易領會，「教育局雖然很想在學校推動粵劇教育，但不論粵曲、南音，都不是教師想教就可以教，許多音樂教師對中國傳統音樂都無概念」。

如果硬要Musette比較，她認為粵曲基本功比較多，需要的唱腔技巧也較高，南音自由度較大，較易入門，「南音是一種說唱藝術，用平日說話的腔調唱出來就可以了，而且只要符合指定曲式，是容許創作自己的歌曲的。我就曾經去過一間國際學校，用南音曲式跟小朋友一起創作淺白、生活化的歌詞，大家都唱得很開心」。

掌握粵劇精髓需要耐心

惟不論粵曲或南音，要掌握箇中精髓，都需要長時間浸淫，Musette指，偏偏學校和家長，都缺乏耐性，「我也有在學校開辦粵劇班，經常是上了沒幾堂，就被問可否安排學生做表演。我理解，學校和家長都想知道孩子學了些什麼，但粵劇、粵曲，說的是『台上一分鐘，台下十年功』，我當然可以讓同學穿上戲服，走幾個位，做少許動作，場面是可愛的，但其實他們都還未學到粵劇藝術的精華。」

[Happy PaMa 教得樂 第543期]