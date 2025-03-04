A苗園圃：初中生摸出應試溫習法

【明報專訊】這一篇是小兒從以中文教學為主的小學，升上以英語授課的中學後，在第一個學期所經歷的故事。

最難適應全英語學習

要數算初中生第一大未能適應的，定必是有關全英語環境學習這回事。開學前，還在適應課期間，小兒已自覺跟班上一些同學格格不入，認為他們擁有良好英文底子，自己則有所不及，搭不上嘴。我能感受他的忐忑不安。抱着「我英文差」心態的初中生，會怎樣反應？從所認識的青少年中，觀察出兩個相反向度，一是積極求變，二是消極逃避。作為媽媽，當然希望小兒持前者心態，不過他卻選擇了後者。

突擊小測 捧了人生第一隻蛋

除了中文科，其他學科都是以英語授課，持着「我英文差」消極心態者表現會如何？小兒描述：「我大部分時間都不明白老師在講什麼！課堂上，我不是跟同學聊天，就是把弄文具，也有趴在桌上睡……」開學不足兩個月，原來各科已有多次小測驗，而且是沒有記錄在功課表上的。結果？幾乎不曾見他預備過！以10分為滿分的小測，如有臨急抱佛腳的，平均會取得4分；有一次教師突擊小測，在他完全沒有預備的情形下，就捧了人生第一隻蛋……聽後，我愧疚又擔憂，怪自己下班後借口疲憊，沒有愛心關注他學習，也沒積極處理他消極逃避的態度。我知道，有效溫習方法、認真應試態度，都該在初中時期扎根。

溫習筆記 畫腦圖 做模擬試題

直至期末考前的兩三星期，我下定決心與小兒認真溫習。我不是什麼補習名師，不懂什麼教學方法，只拿出自己試煉成功的一套。我要小兒坐定定，跟我一起閱讀考試範圍的每一課；每完成一段落，就立刻把重點列寫在筆記簿上。起初由我直接說出重點，有時要他抄寫一整句，有時我先把意思簡化或重整一下，才要他寫。一開始他極不情願，把字寫得東歪西倒，不認同我的溫習方法，覺得努力是多餘的。我忍耐他的負面言詞，只堅持做法，並重複傳達：「考試前你不用再拿起書本，只需集中溫習筆記重點，因為一切試題答案，都盡在你筆記簿。」之後，我與他一起做哥哥留下的試卷，了解試題深淺度，再要他花工夫背誦和串英文字。換來的，當然繼續是怨言滿天飛。

劇情有變。一日小兒飄飄然地說：「班上看見我筆記簿的同學，紛紛大讚厲害！」得到同輩的認可，又經歷了幾科考試，他似乎已嘗到「一切試題答案盡在筆記中」的滋味，反過來嫌我所講的重點不夠詳細，於是開始自己決定怎樣寫，判斷寫多少；他又怪責自己先前寫字太潦草，後來字體愈寫愈端正。其中一科他特別害怕的叫公民、經濟與社會，當時所讀那冊的內容比較抽象，英文詞彙較深，他叫苦連天，表示溫了轉眼又忘記。我提議畫腦圖幫助理解和記憶，於是一起嘗試，結果他畫得起勁，應試信心也增添不小。

派發成績表那日，結果雖未如理想，但各科成績表現明顯比平時進步。小兒領悟出如果平日肯努力，總成績就不會被拉低的道理，相信自己下次可以做得更好。很榮幸，那天我正式被邀請，將名正言順地陪小太子讀書了。身體雖然在叫苦（因久坐身體會痠痛），但痛感已被一股湧上心頭的暖流抵消。

鼓勵家長努力提升耐性，愛心陪伴初中兒女，總會摸出合適他的應試溫習法。

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第543期]