解鎖孩子心：與同學保持適切距離

【明報專訊】小麗最近向我查詢，該如何處理她跟班上一名女孩子的互動。

小麗說：「最近有個女孩子，我跟她互動好累。她常常擺出一副很可憐的樣子，有時候聽她說話，要麼讓我覺得很無奈，要麼就讓我無名火起！」

「有次我跟另一個女孩子出去午飯，她說她要跟我們一起吃。我告訴她，我們有些私人事情要談，明天再跟她一起吃。她就擺出一副苦瓜的嘴臉，說什麼大家不是朋友嗎？為什麼她不能一起吃飯？」

「還有一次，我去了旅行。她晚上差不多10點打給我，問我報名交流團的事情。我說這件事不緊急吧，放完假回到學校可以問老師，而且有很多詳情我也不清楚。然後她就很有情緒，說我去旅行又不忙，希望我解答她的問題。聽到這句話，我真的氣炸了！」

「我又不是她媽媽，好煩啊！」

我微笑點頭，表示理解她為什麼氣炸了！

我說：「你如此生氣，是因為在你和她互動的過程中，你感覺自己的界線（boundary）、時間、空間和選擇不被尊重，只要她有需要，你就要花時間在她身上。」

小麗大聲地回應：「對啊！她就好像兩三歲的小朋友，什麼事情都要人幫她做，需要有人陪在她身邊似的。我又不是她媽媽，好煩啊！」

我說：「你說對了！其實她是不自覺地想跟你建立一種互相依附的關係（codependent relationship），加上她在言談間也有很多情緒操控，把自己弄得像受害者一樣。你跟她互動覺得很累，是因為你既要費力劃出界線，保護自己，同時你發現，有很多事情跟她沒有辦法理性溝通，大多數都是情緒宣泄。」

小麗無奈地說：「那能怎麼辦呢？如果我可以選擇在家上網課就好了，我就不用面對她了。」

同學、普通朋友還是好朋友？

我笑說：「你只要清楚和她關係的性質就好了。你覺得她是你的同學、普通朋友，還是好朋友呢？」

小麗毫不猶豫地說：「肯定是同學啊！普通朋友最好不要，好朋友肯定不行，我應該會被氣到吐血！」

我說：「任何關係只要找到適切距離（optimal distance），也可以有健康的互動，所以你跟朋友的適切距離，和跟同學的適切距離應該有所不同。就像如果你遇到一些重大變故，你不會跑到菜市場去跟不相熟的賣菜阿姨說，但你會找你的家人或好朋友去說。你既然清楚知道她只是你的同學，那麼在你和她相處的時候，要留意不要傳遞使她混亂的信息，讓她覺得她是你的好朋友，所以互動時只需要保持基本禮貌，合宜的溝通就好了。」

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者。

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[Happy PaMa 教得樂 第543期]