教大GPS．打擊網絡欺凌：學生家長教師應對策略

【明報專訊】現今世代的孩子，從小就成為數碼原住民，不少學生從小學階段起就習慣恆常使用智能電話和互聯網與人互動。在課堂外，互聯網連結了人與人之間的友誼，但也讓許多小學生及青少年陷入被網絡欺凌的困擾。網絡欺凌是指故意和重複地透過流言、虛假照片或信息，甚至以「起底」公開個人資料的方式，在網上傷害他人。這些行為深深刺痛靈魂，使受害者留下焦慮和長期的情感創傷。

鼓勵下一代捍衛正義

許多人不知道自己能對抗網絡欺凌，我們要從小教育，促進善良和責任感的文化，鼓勵下一代成為正義的捍衛者，為受害者提供支持。以下是筆者對家長和教師的一些建議：

(1) 注意言語的力量：

言語可以傷人。一名父親教他的兒子，每當生氣時就將一顆釘子打進圍欄。隨着時間推移，兒子學會了克制。一天，父親叫他拔掉所有釘子，兒子看到的是無數釘孔，並明白即使拔掉釘子，傷痕亦難以抹去。因此，說話前必須三思。

(2) 「停一停，想一想」：

鼓勵孩子在分享信息前檢查是否真實。問問自己「這是真的嗎」或「我需要先核實資料嗎」。這些問題可以幫助他們在網上慎言，並作出負責任的行為。

(3) 成為捍衛者：

就如聖經故事所言，當一群人想用石頭打死一名被指控通姦的女子時，耶穌說：「你們中間誰是沒有罪的，誰就可以先扔石頭。」教導孩子在見到網絡欺凌時以善意的言辭抵制欺凌，比如使用 「我們無權這樣評判他人」的話語來感動並激勵其他人，共同抵抗欺凌行為。

(4) 抵制不良行為：

警惕學生避免傳播惡意有害的事，如八卦、謠言或侮辱言論，並引導他們認識這些行為在現實中的後果。同時提醒他們小心分享個人資訊，降低成為欺凌目標的風險。

(5) 家長的警覺：

家長應密切關注孩子的網上活動，定期與孩子討論網絡安全話題，並為使用網絡設備制訂明確規則，以便及早發現潛在的問題。

(6) 培訓教師、家長和學生：

學校或社區可以舉辦工作坊，讓教師、家長和學生討論他們的網上行為和保護策略，以打造安全的網絡環境。

為了有效對抗網絡欺凌，家長、教育工作者和學生必須攜手合作，才能建立充滿責任感的教育體系，培養善良和關懷的文化，讓下一代從匿名隱藏的網絡欺凌行為走向光明。

文：香港教育大學心理學系副教授梁雅文、特殊教育與輔導學系講座教授（數據分析及多元教育）兼數據分析及評估研究中心總監趙明明

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第543期]