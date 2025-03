本周FOCUS．採訪手記：「品學兼優」緊箍着我們成長

next

【明報專訊】今期封面故事主角林秋霞(Sharon),她的名字,記者老早已在教育圈聽聞過,但真正接觸,今回還是第一次。自問「訪人」無數的我,也沒想過竟然會遇上一名頻率如此接近的受訪者,那種一見如故的感覺,令兩個女人「雞啄唔斷」,傾足近3小時!

「你是家姐,要做好榜樣」

我們其中一個話題,是談到經濟合作與發展組織(OECD)提出,教育的最終目的,是培養孩子成為「幸福」的人。於是大家說起童年,無獨有偶,原來我倆從小到大,都是活在別人的期望之中,「品學兼優」這4個字,既是我們的榮譽,亦是我們的金剛圈,緊箍着我們的成長。而那種不能讓自己失敗、犯錯的性格,更使我們的童年背負千斤壓力,過得並不幸福。

再延伸下去,是誰給予我們厚望呢?我們也不約而同說,其實是最愛自己的媽媽。奇怪的是,彼此的媽媽,都並非那種兇巴巴的「虎媽」,但偶爾吐一句「你是家姐,要做好榜樣」、「你要畀心機讀好書,為屋企爭氣」,就彷彿成為耳邊的咒語,縈繞腦海。

所以當我為人母後,尤其注意自己向女兒講的每一句說話;Sharon同樣強調,爸媽、師長需要有意識地跟孩子做有意義的互動,因此,她成立的生命教育機構Why Not Education,不單面向學童,也面向家長和教師。惟Sharon深知其機構人手有限,難以服務全港中小學,於是她一直透過Why Not Education的fb專頁,詳盡分享每個教育活動的理念及教材,希望以train the trainer模式,推動更多人參與生命教育的工作。在此鼓勵各位家長,抽空瀏覽一下。網址︰facebook.com/whynoteducation

文:沈雅詩

