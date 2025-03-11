好去處：灣仔1.7萬呎親子遊樂中心 駕火車運建材 玩升級版空中飛索

鐵人障礙賽不但要跨過晃動的吊輪，還要攀越吊板，抱着充氣沙包向前盪，跳過一個個迷你踏腳石，最後翻越矮牆才算完成賽事，肌力、協調能力、靈敏度和策略思維缺一不可！（黃志東攝）

鐵人障礙賽不但要跨過晃動的吊輪，還要攀越吊板，抱着充氣沙包向前盪，跳過一個個迷你踏腳石，最後翻越矮牆才算完成賽事，肌力、協調能力、靈敏度和策略思維缺一不可！（黃志東攝）

超巨型攀爬區包含波波池和各種障礙遊戲，場內4條不同主題的滑梯之中，首推驚險十足的極斜滑梯，是近乎直立式的下滑，小朋友們要有心理準備！（黃志東攝）

城市打地鼠遊戲讓小朋友化身地鼠走進地下通道，這時爸媽們可以拿起充氣槌子追擊，是一個非常刺激的親子活動！（黃志東攝）

場內的大型夾公仔機內有多款積木，毋須投幣可無限次任玩，不妨夾出積木來建構自己想要的城市。（黃志東攝）

全新登場的8米長飛索，不但考驗小朋友的臂力，還有膽量及獨立能力，誰可接受這個挑戰？（黃志東攝）

積木建築主題房有一架小火車，連火車頭共有3卡，小朋友可以把積木搬到後面兩卡，然後坐上司機位，透過攪動手掣把積木運到目的地。（黃志東攝）

【明報專訊】近年大受小朋友歡迎的Kiztopia再次在港擴大藍圖，第4間分店選址灣仔全新大型地標合和商場，佔地達17,000平方呎，是全線最大親子教育遊樂中心！當中必玩有升級版空中飛索、手動小火車及無限次夾積木機，絕對需要大量體能去應付，小豆丁們記緊儲足精力入場啊！

文︰顏燕雯

Kiztopia灣仔分店設有18個遊樂體驗區域，除了有小朋友們最愛的巨型攀爬區、極速滑梯、彈跳城堡和職業體驗區，更有一間過千平方呎的積木建築主題房，小朋友可以化身小英雄，利用無限夾積木機及手動起重機，坐上可移動的手動小火車建構城市。而升級版「Mojo Zone超巨型攀爬區」中則新增了8米長的空中飛索，考臂力又考膽量；更有全新遊戲、家長也可參與的打地鼠挑戰！此外，灣仔店特設可打通兩房的大型party room，最多容納30對親子與Kiztopia Friends，一起舉行生日派對。

■INFO

Kiztopia灣仔分店

營業時間：上午11:00至晚上8:00；周六日及公眾假期

上午 10:00至晚上8:00

入場費：周一至五$158/1小時，$228/2小時；周六日及公眾假期$208/1小時，$298/2小時（包1名12歲或以下小童及1位18名或以上的成人免費陪同入場）

地址：灣仔皇后大道東183號 合和商場6樓613至615及6B

查詢：2891 2038、6936 4663（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第544期]