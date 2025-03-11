親子筆陣：從心做起的教養 文化傳承的反思

【明報專訊】在英國網上群組看到有人招募義工到老人院舍，分享中國人慶祝農曆新年的傳統文化和活動。作為在英國組織中文繪本共讀活動的策劃人之一，覺得是難得的機會，讓小朋友向英國人介紹農曆新年。不僅有助移居英國的孩子傳承文化習俗，也讓當地人認識這個對華人極具意義的節慶。

於是，我們這群定期聚會共讀中文故事書的香港小朋友隆重登場，來到一間長者院舍。孩子們以《十二生肖的故事》繪本為藍本，分別扮演生肖動物、玉皇大帝、土地公等，生動演繹生肖的由來，以及12種動物如何競逐成為民間曆法的代表。除了話劇表演，我們其中一名香港媽媽還介紹漢字的象形特點，教導長者寫揮春和派利市，親身體驗農曆新年的傳統習俗。

建構氛圍方能傳承文化

文化習俗靠代代相傳延續，但身處異鄉，要向孩子傳承實在不易。我們期望孩子保留父母珍惜和重視的傳統文化習俗，卻總覺得缺少了些什麼——這裏沒有「收爐」前的忙碌，初一不是公眾假期，聽不到熟悉的賀年歌，更看不見店外貼着「恭喜發財！年廿八收爐，初七啟市」的告示。

在缺乏外在環境薰陶下，我們只能靠幾戶香港家庭聚在一起，年尾一同蒸糕、炸角仔；年三十多煮幾道菜餚團年，在家擺放全盒，正月第一個周末就四出互相探訪團拜。讓小朋友品嘗傳統美食、接收利市，也安排共讀農曆年主題的繪本；再加上籌備探訪長者的義工服務，透過家長們用心建構活動，文化傳承才得以實現。

文化傳承的深層意義

有些家長或許會感到矛盾：既然決定移居他方，要不徹底融入當地文化，為何還要堅持這些舊有傳統？况且孩子們未必對傳統節慶感興趣，也許還會疑問：「這裏的人都不慶祝，我們過傳統節日有何意義？」這樣的提問，令一些父母對習以為常的節慶習俗有更深的思考。

談過年的事，對孩子來說有很多「生字」。「什麼是爆竹？」、「年獸是怎樣的？怎麼可以又在香港又到英國？」邊播放爆竹短片，邊跟女兒細說以往回鄉和在家過年的日子，告訴她們「過年要熱鬧，俗語云『爆竹一聲除舊歲」』！

「每年初一，我們先到公公婆婆家、再到姑婆家拜年……而媽媽最愛的活動就是年廿三晚幫公公婆婆包利市和準備全盒！」孩子聽得津津有味。大多數孩子對父母的成長經歷都充滿好奇，聽父母的成長故事讓親子間建立親密的關係；身教及言傳讓傳承傳統習俗和文化更立體。「落地開花；富貴榮華！」論盡地打爛一隻碗的筆者，總會喃喃自語地脫口說。

「爸爸媽媽，你年初一真不會洗頭冲涼嗎？」孩子天真地問。筆者笑咪咪答：「在香港和鄉下地方，大年初一都好忙，天氣又冷……而且太婆話初一我們都有滿滿的財氣和祝福，洗掉了就好浪費囉……」

文：馬學駿、黃語恩

作者簡介：夫妻育有兩名女兒，將靜心及善養的理念融入親職中；熱愛走訪自然及推動身心靈健康活動。著有《陪孩子學靜心 從心做起的教養》及《生命行者-生命教育教材套》。

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[Happy PaMa 教得樂 第544期]