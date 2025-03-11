民房四寶：為這一代孩子求平安

【明報專訊】早前，我城接連有學童墮樓身亡，讓人心痛不已。即使我們不認識這些孩子，但作為父母，作為曾經歷童年與青春的人，我們無法不為此感到哀傷與憂心。年輕的生命，理應在探索世界的美好，但一些孩子卻選擇了最沉重的方式告別。這說明了，他們所承受的苦，已遠遠超過了對痛楚、對死亡的恐懼。這是我們這個世代的悲哀，也是我們必須直視的警號。

許多孩子並非突然選擇輕生，而是在漫長的壓力與孤獨中一點一滴地失去了希望。他們或許曾試圖發出求助信號，但在多而艱深的課業、高不可攀的期望，甚至在冷漠的環境中，他們的聲音沒有被聽見。當他們再無法承受時，悲劇就再次發生。

孩子的沉默 比哭泣更需要警惕

作為父母，我們有否留意到孩子的情緒變化？我們能否放下對考試分數的期望？孩子有多久沒有跟我們真誠地交流？孩子的沉默，比哭泣更需要警惕；孩子對自己的否定，是尋求別人肯定的最後方法。孩子需要被肯定的不是能力，而是在父母心目中的位置。

社會對孩子的期望愈來愈高，競爭亦愈來愈熱烈，他們不僅要應付學校的考試，還要參加無數的補習班、才藝班，就是要不斷滿足父母對「成功」的定義。然而，在這場看不到終點的競賽中，有多少孩子感到快樂？有多少孩子是為了父母而活？當我們希望他們追求卓越時，是否也讓他們知道，無論成績如何，他們依然被愛、依然是叫父母自豪的孩子？

在這段令人憂心的日子，我們不僅為孩子祈求平安，也為所有家長祈求一顆平靜的心。保羅在《腓立比書》提醒我們：「應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏保守你們的心懷意念。」（腓立比書4:6-7）

我們無法改變這個世界的挑戰，但我們可以在家庭中為孩子帶來希望。讓我們學習凡事交託，並在家庭裏活出禱告的榜樣。願我們的孩子知道，無論世界如何變化，他們在家中都有一個可以放心依靠的避風港。

孩子最需要是父母的理解、接納和愛

孩子最需要的，不只是優秀的成績單，而是來自父母的理解、接納和愛。願我們都能成為孩子生命中的同行者，聆聽他們的心聲，陪伴他們走過高山低谷。願我們的家庭成為孩子心安之所，讓他們知道，他們的價值並不取決於成就，而是因為他們本身就是珍寶。

在這個充滿不安、迷惑的世代，願我們都站立得穩，一起為這一代的孩子求平安，為家庭添加智慧與憐愛，讓盼望取代絕望。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第544期]