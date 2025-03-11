6A爸媽：6A與拖延症

【明報專訊】相信不少家長，都遇過小孩子拖拖拉拉的時候。當我們要趕行程，孩子卻左顧右盼，「你急佢唔急」，真的會氣上心頭。究竟， 6A品格教育又會如何協助我們培養孩子自主能力，令小朋友從拖拖拉拉，變得積極呢？

相信孩子 操練執行能力

我們必須相信孩子有能力積極做事，如果連家長都不相信孩子有這樣的能力，他們又如何相信自己可以戰勝拖延呢 ？其實對孩子而言，未必覺得自己在拖延工作，只是在大人眼中顯得拖拖拉拉。所以當我們責備孩子拖延，孩子卻未必察覺問題，這樣跟對牛彈琴沒有分別。孩子的自主能力，往往來自小朋友的動機是否明確，如孩子動機是瀏覽手機，相信他們不會在這個行動上拖拖拉拉；反而小朋友在功課上拖延，代表他們未能啟動學習動機，所以心裏面希望延遲工作。

6A當中的「接納」，就是我們相信孩子會做得到，接受當下他們未能找到工作的動機，不能讓自己積極做事。我們懂得接納孩子，便可以開始研究如何增強孩子的學習動機，令他們自主工作。

除了動機以外，執行能力亦決定小朋友會否拖延。沒有信心完成工作，當然就提不起勁，所以日常操練孩子的執行能力，就是其中一樣我們要做的工作。如果我們常常為孩子預備妥當，很多事情都不用他們着手，變相是剝削了他們訓練執行能力的機會。

「責任」，就是要令孩子建立判斷力及自控力。我們做多或做少了，都會影響孩子學習自己負上責任的機會。把機會還給孩子，就能夠給予空間讓他們學習如何執行工作。孩子有信心完成工作，自然能夠有能力把工作完成，不再拖延。

讚賞認同 陪伴提升信心

「讚賞」，就是要令孩子知道自己的行爲正確。運用肯定的言語，以正面積極的說法令孩子感覺自己被讚賞，會令小朋友更有信心完成工作。特別是如果我們的讚賞令孩子感到自己發揮了美好的品格，他們就能夠有信心運用這樣的品格去完成不同工作。當孩子完成工作後，不忘加上讚賞，除了令孩子感覺被認同，也能夠增進親子關係，令孩子知道父母有留意自己，提升積極工作的動機。

前文提及拖延其中一個原因是孩子沒有信心把事情做好，如果有家長的陪同，效果就會截然不同。他們不在孤單的狀態下工作，消除了心裏的恐懼，更有信心把工作完成。

或許家長會有疑問，這樣會否太過依賴父母？要解答這個問題，我們先要了解家長的陪伴，其實只是在身邊，令孩子有信心做事，工作始終由孩子獨自完成。我們的任務只是告訴他們，不用怕，我們在旁邊，就算失敗了也沒關係，努力再嘗試就可以。這種同行的感覺會令他們不怕孤單。

總括而言，要改善孩子的拖延症狀，我們要了解他們的限制所在（接納），也要培養他們的執行能力（責任），適當的時候給予「讚賞」，而且透過陪伴（時間）令他們更有信心，感覺並不孤單。當然當中不能缺少父母對孩子的「關愛」及「權威」來使他們在正向的環境下完成工作。

家長們，要有信心，利用6A的方法教出積極正面的孩子。

文：Vinic爸爸

作者簡介：3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第544期]