家家有禮：復活節訓練營 提升足球技能

【明報專訊】相信熱愛足球的大小朋友，對於巴黎聖日耳門學院（PSG）並不陌生。復活節即將來臨，PSG香港學院將舉辦為期5天的復活節訓練營，通過專業訓練和有趣活動，幫助孩子們提升足球技能，並享受足球的樂趣。

PSG香港學院不僅注重技術和戰術訓練，還強調團隊精神、公平競爭和專業技能的發展。在訓練營中，孩子們將在歐洲足協（UEFA）認證的法籍教練指導下，接受訓練和個人化指導，涵蓋技術、戰術、力量和耐力等方面，並可深入了解巴黎聖日耳門學院的比賽哲學。無論男女，只要有興趣都可以參加訓練營，與其他孩子切磋球技，體驗法國足球的魅力。訓練營結束後，每名參加者還將獲得由巴黎聖日耳門學院頒發的復活節訓練營證書，作為他們參與和進步的見證。

■INFO

巴黎聖日耳門學院復活節訓練營

日期：4月14至18日

地點：韓國國際學校及宣道國際學校

對象：3至15歲

報名：bit.ly/3FAMwIk

查詢：2154 2110

整理：陳真紀、顏燕雯

■送PSG小童訓練足球及精美圍巾

巴黎聖日耳門學院（PSG）送出3號PSG小童訓練足球及PSG精美圍巾予《Happy PaMa 教得樂》讀者。名額10個，每人可獲上述禮品各1份，（圖）。有興趣的讀者請於3月24日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：今年巴黎聖日耳門學院在港舉辦的復活節訓練營為期共幾天？

[Happy PaMa 教得樂 第545期]