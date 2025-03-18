教大GPS：用英語教非華語幼兒中文

【明報專訊】非華語幼兒要學習中文，由於缺乏家中的語文環境，相比華語幼兒會更難學好。然而，部分非華語幼兒在家說英語，英語能力是他們的優勢，也是教師重要的教學資源，理應善用。教師不妨好好把握這優勢，幫助他們學習中文。

當然，假如非華語幼兒依賴教師的英語解釋，而不留意教師的中文示範，英語就會變成他們學習中文的障礙。然而，教師用英語講解，並不一定會令幼兒依賴，只要教學活動設計恰當，用英語能讓幼兒明白活動目的，學習也能變得更具意義。

「中文人與英文人」活動 提升聽說讀寫能力

筆者以下將介紹名為「中文人與英文人」的小組活動，以英語協助幼兒學習中文，旨在提升聆聽、說話、認讀、書寫4項基本能力，不會造成幼兒依賴英語。當教師或幼兒擔當「中文人」的角色時，只可用中文；擔任「英文人」時則只用英文。學生的任務是將教師表達的意思，用自己角色的語文表達。

聆聽活動

教師擔任「中文人」，非華語幼兒是「英文人」。教師用粵語說出詞語，例如「蘋果」。幼兒要用英語說出該詞語的意思，即「apple」。活動目的是學習聆聽粵語，只有當幼兒聽懂粵語「蘋果」，知道是「apple」而不是「orange」，才能正確說出答案。

說話活動

教師與幼兒交換角色，教師當「英文人」，幼兒則扮演「中文人」。教師用英語說出詞語「apple」，幼兒要用粵語，不可用英語，說出教師的意思，即「蘋果」。這活動的要旨是學習說粵語，幼兒要準確說出「蘋果」，才算完成任務。

認讀活動

教師預先準備幾張詞卡，上面寫着「蘋果」、「橙」等詞語的字形，沒有圖畫提示。教師擔當「中文人」，幼兒是「英文人」。教師取出一張詞卡，例如「蘋果」，不用說出內容，幼兒要用英語說出詞卡的意思，即「apple」。這活動旨在學習認讀漢字，幼兒必須明白詞卡上的字形，才能說出答案，達成任務。

書寫活動

教師當「英文人」，幼兒為「中文人」。教師用英語說出詞語「apple」，幼兒要用漢字寫出「蘋果」。這活動的目的是學習書寫漢字，幼兒要正確寫出字形。

全粵語課堂 給予更多運用粵語機會

上面的活動，旨在讓懂得英語的非華語幼兒掌握中文聽、說、讀、寫4項基本能力，以英語協助教授中文，尤其適合剛起步學習中文的幼兒。當然，假如幼兒已掌握一定程度的粵語，能以粵語與其他人溝通，全粵語的課堂能給予他們更多運用粵語的機會，進一步提升中文水平。然而，在初學中文階段，幼兒既聽不懂教師的指示，又不能以粵語表達自己的意思，學習中文就變得難上加難。故此，教師在教學上適切地運用英語，定能有助幼兒的學習。

文：林浩昌（香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第545期]