台北紅磚古蹟 還原老派乘車體驗

兒童展區是小朋友樂園，有小火車和積木火車自由玩耍。（梁幹持攝）

【明報專訊】如果家中有小小火車迷，或是爸媽本身熱愛鐵道文化，那麼台灣博物館鐵道部園區絕對是個不容錯過的親子景點！

這座百年紅磚古蹟，原為台灣總督府交通局鐵道部，如今成為鐵道歷史的知識寶庫。園區展出豐富的鐵道文物，包括老式售票機、已淘汰的鐵道路標、昔日鐵道便當盒、舊款車票等，還有部分火車車廂以原大尺寸呈現，更模擬了列車行駛時的晃動和光影，就連氣味也被神還原，體驗感覺非常真實。而最令人驚歎的，是精細度極高的鐵道動態模型常設展，以1/80微縮比例重現1970、80年代台北車站周邊場景，模型火車會按時行駛，燈光音效相當逼真，讓大小朋友都看得入迷。

兒童展區「蒸汽夢工廠」設有坐小火車繞場、玩鐵道積木、畫火車動畫等互動遊戲，讓孩子玩得開心。就算玩累了也不怕，館內有價錢大眾化的餐廳，還有紀念品店，讓孩子帶回專屬小火車回家。鐵道部園區鄰近台北車站與北門捷運站，交通便利，推薦安排半日遊，一起來當小小火車迷！

文︰司徒鳳恩

■INFO

台灣博物館鐵道部園區

票價︰全票100新台幣（約24港元）；半票50新台幣（約12港元）

地址︰台北市大同區延平北路一段2號

網址︰www.ntm.gov.tw

註：逢周一休館

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