乘高鐵熊貓專列 北上賞花

4月4日前購買往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次都有機會坐上「高鐵熊貓專列」。（機構提供）

【明報專訊】北上方式愈來愈多，一家大小想到內地短線遊，搭高鐵當然是方便之選。現時內地不同城市都有打卡打到手軟的賞花熱點，例如賞櫻勝地湖南郴州、南方薰衣草集中地廣西賀州等，今年高鐵與本地7間旅行社合作，在2至4月期間推出「高鐵賞花超值遊」，當中超過70個賞花「超值團」為期2至8天，地點包括廣州、郴州、賀州、肇慶、韶關等10多個熱門賞花景點，任君選擇。

熊貓家族「現身」西九龍

若大家計劃在4月4日前出發到內地遊，還會有驚喜！皆因大熊貓已登陸香港西九龍站及動感號「高鐵熊貓專列」，造型可愛的盈盈、樂樂、安安、可可、大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」，與Captain Go高鐵隊長現身香港西九龍站B1層票務大堂；在4月4日前，往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次更會換成「高鐵熊貓專列」，車廂內外都有大熊貓做導遊，帶大家游走不同香港特色景點的打卡位，不要錯過！

■INFO

高鐵熊貓專列

日期︰即日至4月4日（逢周六、日）

路線︰往來廣州南、深圳北或福田站的港鐵動感號指定班次

網址︰bit.ly/4bAcYOu

高鐵賞花超值遊

出發日期︰即日至4月30日（4月3至6日、17至21日除外）

報名日期︰即日至4月27日，名額先到先得

報名方法︰親身、經網上或致電參與之旅行社報名及查詢（包括大航假期、香港中國旅行社、食玩假期、東瀛遊、美麗華旅遊、味力之旅及永安旅遊）

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