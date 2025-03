親子筆陣．小學雞媽媽：說話不應該傷人

Words Are Not for Hurting 作者:Elizabeth Verdick。繪者:Marieka Heinlen。(網上截圖)

Voices Are Not for Yelling 作者:Elizabeth Verdick。繪者:Marieka Heinlen。(網上截圖)

【明報專訊】新聞充斥着國際級的惡言惡語,是時候跟孩子翻開兩本Elizabeth Verdick的繪本:Voices Are Not for Yelling (中譯:《聲音不是用來吼叫的》)和 Words Are Not for Hurting(中譯:《說話不應該傷人》)。

深呼吸 好好說話

聲音不是用來吼叫的。人類的聲音本來就是強大的工具,既可以用來說話和問問題,像是「Hi,你好嗎?」也可以用來說笑,然後嘿嘿笑、咯咯笑、哈哈大笑。當然也可以唱歌,高音低音,洪亮溫柔都可以。在室內,像是圖書館、電影院和附近有小嬰兒睡覺時,我們用安靜的「室內聲音」(indoor voice)。來到室外,便可以喊出響亮的「室外聲音」(outdoor voice)了。聲音隨感覺轉換,所以我們會因為發怒、困惱或者興奮,而不自覺地愈喊愈大聲。然而,Elizabeth Verdick用生活化的圖畫提醒小朋友:吼叫會傷害別人的耳朵和感受。如果你希望別人聽到你的話,而不止有你的吼聲(咆哮聲裏幾乎都找不到有意思的話),請深深吸一口氣,再好好把話說出來。

「我不應該那樣說」、「對不起」

我們能夠選擇說什麼和怎麼說話,但是說話不應該傷人。有些話很短,有些話很長,有些傻氣極了,有些用來說重要的事。有些話能幫忙,像是「我們一起合作」或是「我們可以輪流」。有些卻會傷人,譬如「你不能跟我玩」、「你穿得很醜」、「你好蠢」和「走開」!聽到傷人的話,你會傷心、嬲怒、害怕、混亂,又或者覺得被排斥。請把感受說出來,或者告訴信任的大人。如果說話傷人的是你,你會覺得抱歉,後悔自己鹵莽地把話說出口嗎?試試這樣:「我不應該那樣說」,又或者簡單又強大的3個字——「對不起」。

這些道理都很顯淺,卻很重要。真希望每一個人都能實踐,大家活在一個重視善良,而不是拳頭大就羞辱人的世界裏。

文:蘇美智

作者簡介:家有兩隻「小學雞」,心願是在人人愁着臉當爸媽的年代,努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》(合著)。

[Happy PaMa 教得樂 第546期]