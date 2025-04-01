與時並進：理解潮語 助走入年輕人內心

【明報專訊】在電視劇《混沌少年時》中的青少年，說了不少網絡用語，包括不同顏色的愛心代表不同意思，用alpha、beta和sigma描述不同類型男性等，或許對不少父母輩觀眾來說，完全一頭霧水。Chris經常收到兒子的「潮語」，「我大仔有次send了個K字給我，我不明白，後來問他，原來是指OK。他又常說TTYL（talk to you later的縮寫），我問AI才知道意思。他們喜歡用短語，是因為在網絡和流行文化影響下，他們的思維模式是碎片化的，即思想層面較淺、零碎而跳脫」。

Chris指孩子們的潮語轉換得很快，父母若硬要用這些潮語來跟子女溝通，有時他們反而會覺得你out，「父母不一定要扮潮，但可上網或直接問年輕人相關潮語是什麼意思，他們知道你明白的話，也會覺得『你都識啲嘢喎』」。他又指，就是因為青少年心理轉變太快，若我們常常長篇大論跟他們說理，他們會覺得「唔啱嘴形」，所以父母也應與時並進，「就等於你冬天去日本，不明白為何餐廳仍會給你遞上一杯冰水，甚至會覺得不夠體貼；若你知道日本人以冰水待客代表重視和禮貌，你也會多一份理解。父母不一定要喜歡或認同年輕人的行為用語，但若你肯進入他們的世界，去了解其想法、用語意思，你便更能理解他們了」。

■網絡潮語解碼

望周知＝希望大家都知道

哥布林＝不受歡迎、相貌欠佳，多形容男生

讓他煮＝字面上是「讓他下廚」，實際是指「讓他處理、讓他自由發揮」

0尊、0明、0買等＝0是「零」的意思，即「沒有」。

0尊、0明、0買，即不尊重、不明白、沒有買

emo＝emotional縮寫，但常指不開心、心情低落等負面感受

OJ＝OK，因為鍵盤K字在J字旁，常有人按錯而成

感建分＝關於感情所有問題，一律建議分手

好99＝好QQ，即「好可愛」

MNYY＝Must Need要有，即「一定要有」

[Happy PaMa 教得樂 第547期]