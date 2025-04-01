活動推介：智樂小熊慈善義賣

【明報專訊】本地慈善團體智樂兒童遊樂協會相信，遊戲是孩子的成長養分，因此一直用心設計各種有趣的遊戲包和小工具，不論健康或患病的孩子們，時刻都有得玩！機構現正舉行慈善義賣，大家可透過網上系統訂購可愛的「智樂小熊」（$120）、充滿創意的「智樂Fun Fun 遊戲包」（$200/份）及考驗認知力的「智樂Shake Shake 小匙扣」（$100/個），贈予身邊的小孩，並支持智樂的遊戲服務發展。

■智樂「小手拉小手」：2025兒童節、復活節慈善義賣

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[Happy PaMa 教得樂 第547期]