讀書時節：愛你原來的樣子

【明報專訊】「如果要辦一所大學,要找哪一種動物擔當象徵呢?」在川流不息的人流中,我問自己:「我又像怎樣的一種生物呢?」

周一上班的尖峰時間,港鐵裏的人們在車廂中搖晃,晃到月台上,晃到行人通道中。一直順着人流的我,思緒回溯到在車廂裏讀到的一段文字:「我所任職的靜岡大學,卻以蝸牛做象徵物。」《保持原來的樣子就很好了》作者稻垣榮洋說,學問並非一蹴可幾,倒像蝸牛腳踏實地,一步步穩練向前,留下閃閃發亮的痕迹。世上固然有人一步到位,但像靜岡大學提出緩緩前進的人也不少,可是社會比較崇尚效率,大清早起來忙碌上班上學,甚是尋常。大概古今皆如此,元代馬致遠《夜行船》便說「雞鳴時萬事無休歇」,天亮後便作業無休,他也不禁一問「何年是徹」,到哪年才能休止。

有殼蝸牛 無殼蛞蝓 各有生存策略

感嘆「何年是徹」,也感嘆錯過了多少風景和人物。倘若活着只追趕別人的節奏,滿足長輩、朋輩或社會的期望,塑造一個不屬於自己的自己,就此一生,多可惜。剛才說到《保持原來的樣子就很好了》提及蝸牛,作者以蛞蝓與牠比較:演化過程中,蝸牛為了保護自己而保留外殼,得背負個殼子,也得聚在水泥磚上,啃些水泥攝取碳酸鈣。至於蛞蝓,演化時放棄了殼,卻不擔心受襲,因為牠會躲,也會藏。作者告訴我們,同為生存,策略可以不同,何必強求行徑一致?當然,看着前人一路走來,或各方的人生都成功達標,仍走在路上的我們,難免用別人的目光去檢視自己。

所以稻垣榮洋又以信天翁的事情提醒我們,要多重視自己。信天翁的日文花名叫阿呆,書裏說是因為牠很笨,地上走路不靈巧,老是被人抓;然而使用雀鳥名字作為得分代號的高爾夫球規則中,信天翁(低標準3杆)卻有着比老鷹(低標準2杆)有更高的評價,因為牠遠距飛行的能力比老鷹強得多。或許,天上的信天翁俯瞰地上,不知許多生物都艷羨牠。信天翁的弱點可能有點不堪,但牠必須了解自己勝人一籌之處。

如果能飛遠 何必勉強落地走呢?

但我們了解身邊的人和自己嗎?在一個統一的制度中,難免盼望找到一致的平衡點。但這個盼望,是誰的呢?學生那麼多種,課程只有一套,而課堂的學生人數又多,學生之間差異大,不知不覺出現領先與落後的差別。老師總教導學生「求學不是求分數」,希望以「釣勝於魚」的態度面對人生,但結果學生還是介懷名次與分數,這又是為什麼呢?《保持原來的樣子就很好了》的尾聲勉勵了大家:人比動物弱,力不大,跑不快,但強於合作。人,應該互相扶持。我想,我們應該幫助年輕人了解自己的強弱,接受人們之間差異。如果能飛遠,何必勉強落地走呢?

《保持原來的樣子就很好了》既是本科普書,也是勵志書,說了很多生物知識,也寫滿很多心靈提醒——愛珍自己,愛珍別人。我想起電影《BJ單身日記》中,男主角對那位看似缺點多多的女主角說:「我喜歡你原本的樣子。」(I Like You Just The Way You Are.)

文:程志森(資深學校圖書館主任)

作者簡介:手捧一本書,是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文,想分享閱讀的快樂,聊大小朋友的書,聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻,就是讀書的好時節。

