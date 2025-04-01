日式育兒記：日本住院記

【明報專訊】前陣子諾如病毒肆虐，弟弟也不幸感染腸道病毒，屙嘔肚痛，需要留院觀察。

止嘔藥也不能停止嘔吐

說真的，到現在我們還不知道他吃錯了什麼、在哪裏吃了不潔食物，只知道前一天他在學校還是很精神，很健康，突然周五起牀後開始說沒有胃口吃早餐，隨便給他一片白麵包，隨即開始嘔吐。我們對處理弟弟嘔吐也十分有經驗，當看見他開始嘔吐，已經停止餵食所有固體食物，過一小時後嘗試給他一小匙羹的電解質飲品，但他喝東西也嘔，心知不妙，我們便立刻帶他去附近診所看醫生。醫生給了他一些止嘔藥，也不能停止嘔吐，雖然他沒有腹瀉，但因為他全日也沒有喝水，擔心會脫水，打電話給醫生，他也建議我們當晚帶他到兒童急症室。

陪孩子留院家長 全程不准離院

跟上次一樣，先打電話到醫院，姑娘說我們可以到急症室。到醫院後，姑娘安排了一間隔離病房給他躺着休息，然後醫生安排一系列的檢查及化驗。因為弟弟不斷嘔吐，醫生建議我們讓弟弟留院，方便他接受點滴及注藥，相信在醫院逗留多兩天便會好。

今次醫院安排的房間，是一間位於女性病房層的單人房。這次並非我第一次陪弟弟入院，之前亦試過在香港住院，我一般陪他過夜，然後我先生早上來「調更」， 原以為在日本也可以這樣做，但原來在日本，選擇留院的一名家長，由住院那一天直至出院也不能離開醫院，院方說擔心家長會在外面帶來更多病菌。

當然我真的很不習慣，但我有需要的時候可以叫護士幫忙看着弟弟，在半小時內到樓下的便利店買東西，不然只好靠家人送餐或透過醫院買三餐。由於哥哥也有腹瀉迹象，爸爸都要留在家中全力照顧哥哥。這3天我也要麻煩姑娘幫手看着弟弟，趁機到便利店買飯盒，然後每一次不同的姑娘也會提醒我，由於弟弟在做點滴，不能喝水及進食，希望我待他睡覺時才進食，好讓他不會太難過，發現原來這樣超難，最後弟弟叫我不用等他。

好不容易地過了這三日兩夜，弟弟開始進食後再沒有出現嘔吐迹象，醫生也允許我們退院。每次都覺得做父母真的認真不容易，特別在子女生病時，更是困難。

文：椰菜媽

作者簡介：最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了兩個椰菜B，移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第547期]