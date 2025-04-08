活動推介：中小學爭逐《明報》ESG大獎

【明報專訊】面對日益嚴峻的氣候變化，政府、企業乃至每個人，都應該為保護環境盡一分力。學校作為培育未來棟樑的搖籃，在培養學生對環境和社會的責任感上，扮演舉足輕重的角色。《明報》今年首度邀請學界參與「ESG Award 2025」，並舉辦「校園永續未來嘉許禮」，連繫商界、學界和社區一起交流經驗，共同為香港的可持續發展而努力。

是次活動，旨在表揚在ESG（環境、社會及企業管治）方面表現卓越的學校及教師，啟發更多創新項目，並提升教師和學生對AI技術與ESG結合應用的能力，以及促進學界與商界之間更深入的合作，共同探索可持續發展的新可能。

設計環保、社會責任培育課堂

活動組別分為學校計劃及教師課堂設計，前者以學校為單位，參賽者可提交已完成或正在進行的環境保護或社會責任相關的校內計劃；後者以教師個人或團隊為單位，參賽者需利用「騰訊青少年人工智能教育平台」（MPTC）的工具，設計出富創意又實用的環保或社會責任課堂。入選單位將於頒獎典禮上展示作品，不但能與各界精英交流學習，甚至有機會獲得潛在的資源和支援。

■環境、社會及企業管治大獎 暨校園永續未來嘉許禮

參與對象︰小學及中學

作品提交截止日期︰4月16日

頒獎禮日期︰5月23日

頒獎禮地點︰九龍香格里拉酒店

報名︰bit.ly/3FAqRQD

整理：陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第548期]