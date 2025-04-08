家家有禮：「懶系天堂」享「躺平」樂

【明報專訊】想帶孩子逃離緊湊日常，享受「躺平」樂趣？觀塘apm商場將於復活節化身成「懶系天堂」，聯手韓國人氣角色Mr.Donothing，推出超放鬆的「Do Playing遊樂園」。這個佔地超過1500平方呎的綠色遊樂場，設有5大懶萌打卡點，大小朋友可以在蘑菇小屋前，學4米高的Mr.Donothing用望遠鏡發掘生活中的樂趣，亦可坐在小豬造型的搖搖樂上，「省力」搖一整天，或是在彩色滑梯上躺平曬太陽。活動期間還特別設有Snapio自拍亭，The Point會員只需在商場內以電子貨幣消費滿$300，就可以換領拍攝券，以Mr.Donothing設計的獨家相紙拍下最chill的一刻。

親子同樂之外，毛孩家長也有福利！apm 2樓將於4月18日起，一連4日舉行「春日人寵樂園」，集結無添加寵物零食、手作精品市集，亦特設狗狗寵物領養、韓國燙布貼DIY、爆谷攤位等。活動首日還會舉辦萌翻天的「第二屆貓狗天才表演大賽」，上屆冠軍狗狗將秀出高難度花式動作，快帶自家毛孩來交朋友，或直接領養一隻新家人吧！

■INFO

apm「Do Playing遊樂園」

日期：即日至6月1日

時間：中午12:00至晚上11:00

地點：apm大堂

查詢：3148 1200

■送apm春日禮品套裝

apm送出apm春日禮品套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者，名額5個，每人可獲禮品一份，（圖2）。有興趣的讀者請於4月14日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「Do Playing遊樂園」設有多少個懶萌打卡點？

整理：陳真紀、顏燕雯

圖：商場/機構提供

[Happy PaMa 教得樂 第548期]