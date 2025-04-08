家家有禮：退役古董巴士現身 邀你來做車長

【明報專訊】小小巴士迷有福了！香港挪亞方舟將舉辦「玩轉馬灣巴年華」，兩台已退役的古董巴士「丹拿A型」與「丹尼士巨龍」將會閃亮登場，小朋友只要換上迷你車長制服，便可一秒化身「小九巴司機」。現場還可挑戰駕駛1比43按原車仿真設計的遙控巴士，邊玩邊學安全駕駛秘笈，亦有互動遊戲如「巴士路線對對碰」，考驗小朋友的觀察力和記憶力，贏取精美紀念品！

手作控則不要錯過「巴士小站牌製作室」和「專屬應援巴士模型D.I.Y.」工作坊，前者可即場製作有「波板糖」暱稱的巴士站牌鎖匙扣，後者則可把全家福照片打印在迷你紙巴士模型的車身上，打造獨一無二的「家庭號」巴士。

帶着愛寵的家庭，這裏也有專屬的萌寵巴士攝影區，讓寵物坐於可愛的迷你模擬九巴車廂中，當一回「VIP乘客」，拍下Chill萌趣時刻。

■INFO

挪亞方舟「玩轉馬灣巴年華」

日期：4月18日至5月5日（逢周六、日及公眾假期）

時間：上午10:00至晚上6:00

地點：馬灣珀欣路33號

門票：成人$198，小童$158

查詢：3411 8888

■送香港挪亞方舟親子套票

香港挪亞方舟送出親子套票予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額10個，每人可獲成人及小童入場券各一張以及10個遊戲代幣。有興趣的讀者請於4月14日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「玩轉馬灣巴年華」內放置了多少台已退役的古董巴士？

[Happy PaMa 教得樂 第548期]