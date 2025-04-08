家家有禮：變身考古學家 恐龍世界探秘

【明報專訊】這個復活節，大埔超級城被恐龍佔領了！商場內設有巨型的「春日恐龍城堡」，這個1500平方呎的充氣恐龍城堡就像一個迷宮，「水管」交錯，讓小朋友可以在裏面盡情穿梭。同場還設有可愛的恐龍打卡點，讓全家可以拍照留念，留下美好回憶。商場還推出多項有趣活動，包括「古生物化石探索坊」，孩子可變身小小考古學家，拿着工具親自挖掘化石，邊玩邊了解恐龍的神秘世界；4月17日舉行的「春日盛典」市集則涵蓋爬蟲寵物用品、寵物潮流服飾、各式手作產品等，還設有特色爬蟲教育及展覽區，大膽的小朋友不妨與兩棲及爬蟲互動。

在活動期間，商場也推出了5大消費獎賞，包括The Point會員可以低至$1或1折的優惠換購多款潮流產品、生活百貨、美妝產品及精選美食，包括三星摺疊智能手機Flip 6、平板電腦 Galaxy Tab S10+及無線按摩熱枕和腳部按摩器等；會員於推廣期內以電子貨幣消費滿$3000可獲贈$100電子優惠券，滿$5000則送$200，邊買邊賺。

■INFO

大埔超級城「春日恐龍城堡」

日期：即日起

時間：中午12:00至晚上10:00

地點：大埔超級城C區

查詢：2665 6090

■送蝴蝶酥禮盒及夜光恐龍蛋

大埔超級城送出蝴蝶酥禮盒及夜光恐龍蛋予《HappyPaMa教得樂》讀者，名額15個，每人可獲上述禮物各一份，（圖2）。有興趣的讀者請於4月14日（周一）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「春日恐龍城堡」共有多少平方呎？

[Happy PaMa 教得樂 第548期]