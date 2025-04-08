育兒鬆一ZONE：家有小霸王 管教有法

【明報專訊】面對家人：「走開啦！阻住晒！」

面對長輩：「好煩呀你！」

應對父母的要求：「我又唔係唔做，你嘈住晒做乜啫！」

應對父母指正錯處：「我錯？你又好得過我咩？！」

面對外傭：「你攞杯水畀我！」

父母遇到孩子種種對家人頤指氣使的囂張態度，相信都難按捺心中怒火，或會反問自己，真不知何時教出一個如斯目中無人的小傢伙——對父母大呼小叫，對長輩沒大沒小，用吼叫方式跟家人說話，做錯被指正就大聲回嗆，用命令式言詞叫人幫他等。孩子覺得自己是世界的中心，小霸王般指揮家人，究竟是他天生霸道，還是後天父母在教養上出現了什麼差池？

愛命令人的孩子是如何煉成的？

(1) 父母誤以為孩子「命令人」是戲言，一向沒當真而假裝服從，繼而令他習以為常。

(2)父母慣用呼喝命令的方式對待家人，孩子只是有樣學樣而已。

(3)父母過於寵愛孩子，不想逆意而令他不開心。

愛孩子，就要管教他

(1)改變教養方式，減少命令口脗

孩子愛命令人，許多時是從模仿來的，所以，父母平日跟孩子溝通時，要有耐心，避免出現喝令式說話而令他照辦煮碗。

(2)讓孩子明白正確表達，別人會更願意合作

父母身教，用和善、有禮貌的語氣去表達，別人會更樂意答應請求，並可以讓孩子體會到當中良好的效果。「有禮貌、好好地說」，對孩子而言，是稍為抽象的概念，父母可以跟他一齊討論並引導，何謂恰當、令人接受的溝通方式。

(3)讓孩子體會被人指揮的感受

引導孩子感同身受，體會被人指揮的不良感覺；也可以透過角色扮演，讓孩子意會當事人被人命令時的難堪感受。

(4)讓孩子學習「被拒絕」

孩子被人說「不」或感失望，家長應教導孩子毋須即時動怒、反擊、回嗆，因為別人也有他的想法。孩子需學習先慢一點，嘗試思考，明白和尊重他人！就算被拒而不開心都是正常，反而要幫自己化解當中不快的感覺。

(5)讓孩子知道父母在意

直接告訴孩子，他的命令式要求實在令人感到不舒服，必須令他知道和警醒，父母是十分在意他沒大沒小的不禮貌態度和行為。假如孩子有所改善，父母就要真誠地讚賞孩子做得對的地方，令他有持續做好行為的動力。

(6)讓孩子學習正確判斷

心智不成熟的孩子，可能連別人在意他不禮貌的語氣也搞不懂。父母必須教導孩子學習分辨，什麼是令人反感的不禮貌語氣和專橫跋扈的態度。

(7)賦予孩子合理掌控權

孩子愛指揮，往往源於想要掌控，感覺自己長大了。因此在合理的範圍內，給予孩子適當的選擇，讓他做決定。當然，任何選擇所帶來的結果，孩子也要同時間學習去承擔。

(8)家人一致教養態度

家人愛惜孩子是正常不過，但不可以用放任、縱容的方式來愛孩子。家人應以孩子正面成長為大前提，將彼此教養的態度和方法拉近，互相協作，以減少孩子愛命令和指揮別人的驕縱態度和行為。

點•醒•家長

孩子成長的其中一個重要課題，就是讓他明白世界不是圍繞着他轉的！所以，父母在管教孩子上必須緊記：不可以所有事都照孩子意思去做，不能讓孩子用哭鬧來達成目的，更不能讓孩子命令大人做事。

文：慈慧幼苗專業團隊

作者簡介：「慈慧幼苗」是一所致力拓展0至6歲幼兒培育及發展的慈善機構。透過互動資源平台及專業的家長教育培訓課程，教育公眾正確的育兒知識，啟導幼兒建立正向思維與正面價值觀。

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[Happy PaMa 教得樂 第548期]