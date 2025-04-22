家庭有教：通過靜觀親職 抵禦家庭經濟壓力的影響（二）

【明報專訊】上回提及，本地研究顯示，靜觀親職似乎能夠幫助低收入家庭抵禦經濟壓力的影響，支持孩子正面發展。靜觀親職鼓勵家長與孩子互動時保持完全的專注和投入，並強調家長在親子互動過程中以接納開放的態度去持續觀察自己和孩子當下的狀况。在日常生活中，家長可以做什麼去加強自己的靜觀親職能力呢？

1. 設定意圖：家長每天都設定一個靜觀的意圖，為自己定下目標，盡量全心全意地和孩子互動。如果家長需要兼顧多樣事情，難以無時無刻都運用靜觀親職（如：家長早上需要「一心多用」，安排孩子上學之餘，亦要打點家務、準備上班），家長可以每天設定一個特定時間（如：每天晚上的9時至9時半）和孩子專注地遊戲或談天。

關上電視放下手機 留意情緒變化

2. 覺察情緒：家長與孩子遊戲或談天時，關上電視、放下手機，減少分心的機會。互動過程中，家長特別留心自己和孩子當刻的情緒變化，甚至開聲描述自己和孩子的情緒和背後的原因。例如：「你剛剛與我分享你喜歡的食物，令我感到很溫暖。」「見到你在過去幾個月的成長，我真的覺得很自豪！」「爸爸知道你感到很失望，因為你花了很多時練習，但比賽的結果仍然不似預期。」「你覺得很擔心，因為學校的小兔子生病了。」

3. 減少批判：家長運用靜觀親職時可以盡量減少批判，盡量接納自己和孩子的「不足」。例如，家長發現自己因為孩子在遊戲中反覆出現某個錯誤而感到生氣，開始怪責自己「不夠耐性」，這時家長可以心中默念：「我現在感到有點生氣，因為我教了孩子幾次，孩子仍然不記得遊戲的玩法。每個家長與孩子互動時都有生氣的時候。我接納自己當刻的情緒。」家長亦可以接納孩子的獨特之處：「每個孩子都是不一樣的。單單口頭講解遊戲玩法似乎對我的孩子幫助不大。或者我可以與孩子試玩一次，邊玩邊用例子闡明遊戲的玩法，嘗試用另一種方式去教我的孩子。」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第550期]