故事拼盤：鬱金香的寄語

【明報專訊】在香港，每年杜鵑花開的季節，總令人聯想到是莘莘學子迎接公開試的大日子。同樣是4、5月，在英國，亦是高中生應付公開試的旺季，不過這兒杜鵑花的花期未到，這刻開得最燦爛的，是氣質高雅的鬱金香。我很喜歡鬱金香的花語，代表盼望——它好像要以那含蓄綻放的姿態，溫柔地給處於患得患失的世人打氣！

久違了的考試感覺

剛過去的復活節，原打算跟女兒來個三日兩夜自駕遊，藉以放鬆一下身心，然而她最後選擇放棄玩樂，決意閉關溫習，以備戰長假後人生首個的GCSE模擬試。女兒如此發憤，我作為母親也得以行動來支持，既取消原先訂好的旅館（雖然內心真的很想出外走走，增廣見聞），又將假期旅遊的企劃改為「專心待在家作女兒隨時的後盾」，還好手上有兩三本尚未讀完的新書，可以讓我在長假慢慢細嚼，消磨時間。

我家女兒正念中學Year 10，相等於香港學制的中四級。由她踏進英國中學的3年間，說沒壓力是騙人的，適應學校新環境、新學科、語言、文化和人際，統統都是有形或無形的壓力來源，唯是考試，我想算是最小壓力的一環了。回想女兒的初中蜜月期，所謂的大考小測不是零零碎碎地進行，就是考試範圍不多，甚至有些學科（如藝術科、戲劇科）不設考試，只按學生堂上或課業上的表現作評核就是了。就算最壞科科不及格，也不用留級重讀。

像這次連考兩星期的模擬試，每日考1至3科，考試範圍廣，涵蓋整個學期所學的知識；如此「規模」，倒讓女兒有種拾回在港念小學時每年學期末面臨「大考」的感覺，收起平日的慵懶，然後好像給額頭束上一條寫着「加油」的白色頭巾，為爭取好成績，認真地埋首拚起來。

早陣子從港聞中留意到一些值得點讚的好人好事，就是香港有部分餐廳和酒樓老闆為支持應屆DSE考生，慷慨將食肆變作自修室，提供冷氣和無線網絡之餘，咖啡汽水更是免費任飲。在政經動盪的大環境下，一些能體貼民情的行動尤顯實在和實際，哪管是微小的動作，一句慰問、一個眼神、一杯涼水，只要有愛，便能讓有需要的人感到安穩、溫暖。

英式幽默：自修室復活節維修

說起自修室，想起最近一件教我和女兒失笑的逸事來。話說女兒經過數天閉關後，有天說想出一出關，相約同學到鎮上市中心的圖書館溫習。誰知到達現場才得悉，館內的自修室區在復活節長假有維修工程。天呀，在學生最需要使用自修室的時候維修，算不算彰顯了英國人的幽默感？女兒出關不成，唯有打道回府。計劃不似預期，但回家可以邊溫書邊吃甜香玉米花，也是樂事。

待在家中作後盾的我，最終也按捺不住要出外走走，走進我家附近的鬱金香花場，靜聽它們細訴的花語……正能量又充滿了！

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第551期]