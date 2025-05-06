多元導航：「子親」活動 提升家庭幸福感

【明報專訊】隨着社會人口老齡化，人們平均壽命漸長，身邊家人一直的扶持和陪伴更顯珍貴，於是「子親」的概念漸漸受到重視，即是成年子女主動帶領年長父母多出去走走，一同經歷，有別於傳統常常強調「親子」、由父母上而下地肩負教養子女的責任。當然，「親子」和「子親」可同時並行，三代同堂展現家庭溫暖。

鼓勵多陪父母 抓緊溫暖時光

家福會多年來抱持「以家為本」的信念，亦留意到社會上出現對「子親」工作的需要，於是每年5月舉行的「家福月」，今年特別以「子親‧留一天與你」為主題，希望透過舉辦各種宣傳活動和子親工作坊，鼓勵成年子女多陪伴父母，抓緊家庭時光，創造溫暖回憶，亦藉此提升社會對家庭幸福的重視和宣揚家庭價值。

要提升家庭幸福感，筆者提議，可以一家人一起討論，然後綜合出適合不同家庭成員需要的活動，例如參加家福月的重點項目之一、本月17至18日於大圍圍方舉行的「Homeland 2025」（免費入場），場內設不同體驗活動，希望讓大眾學會好好聆聽和溝通，以增進與家人感情，例如「睇多啲」互動區——和父母的100件事，鼓勵大家分享一件希望與父母一起完成的事情，從而展望將來共同締造更多珍貴回憶；另一個「睇多啲」互動區——心底電話亭，大眾可透過聆聽數個有關家庭溝通的故事，反思家庭成員間可能存在的溝通障礙，認識如何增進彼此的了解。至於「睇多啲」微型展覽——有誰共鳴，則讓大眾憑歌寄意，藉歌詞表達對家人的愛，或者在「講多啲」留言區，寫下想對他們說的心底話，甚或在「影多啲」時光攝影館，留住與家人合照的記憶憑證。

以藝術陶冶性情 維繫一家感情

屆時現場還有「玩多啲」DIY工作坊、「聽多啲」音樂表演，以藝術陶冶性情，維繫一家大細感情；當然不少得「換多啲」元素，公眾於不同場區完成任務，集齊蓋印就可換領紀念品，滿載而歸！筆者認為，一家人於活動過後，父母可關心子女於這次陪伴最深的感受，成年子女亦可了解父母最喜歡的部分及感受，然後在日常生活中作出相應的調整，持續陪伴家人經歷種種，增進彼此關係和提高家庭幸福感。除了「Homeland 2025」，本會亦舉辦多個子親活動包括肌力訓練班、茶藝體驗、烹飪班等，供大眾報名參加，詳情：hkfws.org.hk/family-month

Homeland 2025

日期：5月17至18日（中午12:00至晚上7:00）

地點：大圍圍方L2中庭及L4活動空間

文：張詠珊（家福會高級經理）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第552期]