感創航道：一「點」的力量

【明報專訊】作為大人,我們可曾真心相信過孩子擁有改變世界的力量?在這個追求效率與標準化的時代,我們是否習慣地用「正確答案」束縛孩子的想像力?當孩子猶豫不決時,我們是急於代勞,還是願意給予他們嘗試的勇氣?The Dot(《點》)這本繪本,以一句簡單卻令人深思的話——「Just make a mark and see where it takes you(只要做個記號,看看它帶你去哪裏)」——溫柔地叩問每個成人的心:我們給予孩子的,究竟是限制的框架,還是自由的翅膀?

從「我不會」到「我可以」

故事開始於一堂普通的美術課。小女孩瓦斯蒂(Vashti)面對空白的畫紙,滿臉沮喪,堅稱「我不會畫畫」。她的老師沒有批評她,也沒有示範「該怎麼畫」,而是作了一個簡單的提議:「那就畫個點吧。」瓦斯蒂不耐煩地在紙上戳了一個點,彷彿只是為了應付老師。然而,老師認真地凝視那個點,然後說:「請簽名。」

隔天,當瓦斯蒂走進教室,發現自己那個「點」被裝裱在畫框中,高高掛在老師的座位後方時,點燃了她的好奇心與鬥志。她暗自想着:「我可以畫出比這更好的點!」她開始嘗試各種不同的點——大的、小的、彩色的、漸層的,甚至用不同的媒材創作,讓點從平面跳脫成三維。最終,她的「點」系列作品在學校展覽中成為焦點,讓所有人驚歎不已。

莫扼殺嘗試的勇氣

試想,如果每個孩子在自我懷疑時,都能遇到一個願意對他們說「試試看」的大人,他們的成長軌迹會有多麼不同?一個「點」可以是一幅畫的起點,一次天馬行空的提問,可能是科學發現的開端,一場看似無意義的遊戲或許蘊藏着未來的創新。孩子天生擁有將平凡化為神奇的潛能,而成人的角色,或許只是像繪本中的老師那樣,用信任的眼神說:「我等你。」

心理學家卡爾.羅傑斯(Carl Rogers)提出「無條件積極關注」(unconditional positive regard)的概念,強調當孩子感受到被全然接納時,他們會更勇於探索自我。瓦斯蒂的老師並未評價她的第一個點「好」或「不好」,而是以行動告訴她:「你的創造值得被看見。」這種不帶批判的肯定,比任何技巧指導都更有力量。反觀現實中,我們是否常因「糾正」孩子的「錯誤」,而扼殺了他們嘗試的勇氣?

讓孩子自由飛翔

《點》這本書不僅是寫給孩子的故事,更是對成人世界的深刻提醒。現代教育往往過度強調「結果」,卻忽略「過程」的價值。當孩子畫一棵樹,我們是否會不自覺地說「樹幹應該要棕色,葉子要綠色」?當他們提出看似荒謬的想法,我們是否急於否定,而非好奇:「為什麼你會這麼想?」我們擔心孩子「走彎路」,卻忘了探索的樂趣正在於未知的驚喜。繪本中的老師示範了何謂「放手」。她沒有教瓦斯蒂「怎麼畫點」,而是給予她絕對的自由與信任。這種「不教而教」的智慧,源自對兒童內在潛能的深刻尊重。

這個故事最動人的部分,不僅在於瓦斯蒂的成長,更在於結尾的傳承。當一個小男孩羡慕地看着她的畫,怯生生地說:「我真希望我也會畫畫……」時,瓦斯蒂毫不猶豫地遞給他一支筆,重複當日老師對她說的話:「你試試看。」這一刻,創造力的火種被傳遞下去,而這正是教育最美的模樣。

文:莫蔚峰(教育大同項目經理 )

作者簡介:由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆,分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構,致力蒐羅教育新思維,開拓教育選擇,助大家一起反思,共譜教育的大同世界!

