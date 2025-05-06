A苗園圃：子女未曾向父母透露的事

【明報專訊】小時候不曾透露爸媽知道的事情是什麼？我記得媽媽理財十分謹慎，一次回家路上，我從本來要找贖給她的零錢中，取了幾塊錢給街角的乞丐，而不敢告訴她。我的弟弟帶了一隻流浪小貓回家，藏於房間沒告訴任何人，亦主要是怕媽媽反對收養，直至小貓的叫聲被她發現……這次我想分享自己從一個以家庭為主題的年度演說比賽中得知，現今子女不敢向爸媽透露的是些什麼事。

在精英主義教育制度、家長望子成龍心態仍當道的大環境下，香港父母對子女學業成績有期望，要求高分是平常事。應付繁多的課程內容，面對成績期望高的父母，其實子女招架得住嗎？有些學習潛力已開啟、進取心較強，或是未反叛願順從的青少年，即使他們做到積極應對，但以成年人常說的一句俗語「腦囟未生埋」來看，其實背後他們隱藏了真實情緒。

學生眼中真正的滿分

一名參賽學生表示，為應付公開試，爸媽要他不斷操卷，溫習或做試卷都需要使用計時器提醒；家中雪櫃還擠滿排着隊等他飲用的雞精……他沒有透露爸媽知道的是，備考過程中自己身體響起了警號，包括背誦課文時眼睛多次抽搐，專科補習時衝去廁所嘔吐，平日脫髮愈見嚴重……聽上去，初時覺得有點誇張，但聽到最後他以一句「爸媽你們常說拿到五星星，就是達到人生滿分；或者真正的滿分是當我吃早餐時不慎倒瀉飲品時，你們不會再跟我說：小心弄髒筆記」作結時，我明白他面對學業和父母期望的那種巨大精神壓力，心酸的是他感到父母關心成績，多於自己身心健康。

父母讀書至上觀念，也引致子女不敢透露一些自己曾做過的事情，例如去追星和出夜街。相信緊張子女學業的父母，都不希望他們成為追星族，把時間花在瀏覽偶像社交媒體，追蹤及參與偶像的各種活動等。有參賽學生表示自己的追星行動，特別是看偶像演唱會，必須秘密地進行。另有一班參賽的南亞裔學生，不約而同地分享他們瞞着爸媽出夜街的經歷，每人最後都會說「爸媽，真的好對不起，瞞着你……我以後不敢了」。從他們表現，可想像本地南亞裔家庭對子女出夜街是一道禁令，相信原因除了希望子女專心讀書外，還有其他社會因素考慮。

「你化妝化得醜到跟鬼一樣，一點也不自然啊！怎麼出去見人？」一名參賽學生鼓起勇氣，透過比賽告訴爸媽，以上說話曾經多麼傷害她的自尊，她希望天下父母都能夠把傷害子女的說話換成勉勵的話語。另有參賽學生受詐騙不敢告訴爸媽，怕他們笑她蠢；玩手遊課金額由數百元，不知不覺增至過萬元；為儲錢買奢侈品，放學後或深夜去便利店做兼職等，都是一些參賽學生不敢向父母透露的事。

不敢透露，綜觀以上情况，是因為子女覺得說出來不但沒幫助，反被父母怪責、忽視或冷笑。作為父母，值得反思，如何讓子女感受到無條件的愛，願意向我們分享、透露心事？

文：莊兒

作者簡介：白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第552期]