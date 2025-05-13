荷事荷地：由細玩到大的童話遊樂園

【明報專訊】荷蘭的Efteling，是全球最古老遊樂園之一，它在歐洲最受歡迎主題樂園中排名第4。Efteling建於1952年，它不僅是荷蘭也是全歐洲最大的童話主題樂園。過去多年的逐步設計及引進新設施，讓Efteling成為兼具童話故事主題的森林遊樂園，它既是小朋友的童話王國，也是年輕人追尋刺激的樂園，是親子玩樂的好地方外，亦是老年人的休憩公園。

每一個荷蘭家庭，無論是否有孩子，無論單身或已婚，都必定曾來過Efteling主題樂園玩樂。以我為例，從拍拖到兒子出世，到他們升上中學，Efteling依然是我們玩樂的好去處。Efteling由荷蘭著名藝術家Anton Pieck設計、電影製片人Peter Reijnders提供技術專業意見，樂園分為4個主題區：童話森林主題區（Marerijk）、旅行主題區（Reizenrijk）、原始區（Ruigrijk）和奇異區（Anderrijk）。另外，還有主題酒店、高爾夫球場、度假村和劇院等。園內既有大家熟悉的睡美人、小紅帽，也有垂直過山車、木製過山車、旋轉瞭望塔等驚險刺激的項目。此外，它還有黑暗騎乘、精靈之家、被喻為世界第一的「大型瘋人院」Villa Volta（一間如大廳擺設的密室，左右兩側各有數排椅子，玩時椅子會高速上下搖動，密室內的陳設也會360度轉動！）。

園區隨季節「變裝」 垃圾桶會「說話」

另外，公園內有會「說話」的大樹和垃圾桶——大小朋友都喜歡。垃圾桶名為Holle Bolle Gijs，它有別一般的垃圾桶，外形是一個巨人，不停重複說着：Papier hier！Papier hier！（紙在這裏！紙在這裏！）。也許這個垃圾桶特別可愛，孩子都很興奮地收集垃圾並放進Holle Bolle Gijs的嘴裏，因此公園也變得非常乾淨。Efteling也會隨着季節「變裝」，雖然這兒的冬季特別寒冷，但露天的大型滑冰場、讓人和暖的篝火，還有結冰的瀑布，有着另一番韻味。

文：Katy

作者簡介：因為一段異國情緣，伸延出一個中荷家庭。兩地不同教育，並沒造成衝突，反之融會貫通，造就了兩名兒子精乖伶俐、成績優異。遠嫁人妻的Katy很樂意將在荷蘭育兒的經驗、知識和趣聞一一與大家分享。

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[Happy PaMa 教得樂 第553期]