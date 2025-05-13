教女無方：我不是蘇菲媽——自我抽離的重要

【明報專訊】以前放工回家前總會先祈禱，求天父平靜自己，讓我放下一天的煩躁心情，調節自己；然後想像蘇菲不是我的女兒，我進家門後看見什麼景况也好，也要冷靜面對。

扭動鑰匙，清晰傳來的電視聲音戛然而止，步進家門，看見就讀初小的蘇菲正從書包拿出功課，電視傳來的熱力我仍感受到。我想我回到家已近晚上7時，然後想像蘇菲一定是放學回家至今都在看電視，那麼延伸的想像是她以後都在看電視不做功課怎辦，以後多功課但她仍要看電視怎辦，總之那種只會推動我怒氣而發生可能性極低的情况都出現了。

採旁觀者視角 更冷靜地做選擇

抽離自己作為蘇菲媽的身分，就是想像蘇菲不是我的女兒，她是其他人的女兒，暫時交我照顧，因此我可以拉遠距離去處理這件事，不把焦點放在我想像而未必會發生，而且跟眼前事件關係不大的焦慮上，可以較冷靜的態度，用較客觀角度解決。

我摸摸電視，然後大叫：「嘩﹗部電視無故發熱，應該有問題，可能要找人修理！」蘇菲立即跑來，摸摸電視，彷彿才明白電視開了一段時間是會熱的，然後笑笑的說是她放學一直在看電視。她肯自行招認，之後就好溝通了，也可明明白白地教訓她。無論如何，我曾幻想的可怕景况也未曾出現，反而放下蘇菲母親的包袱，更有空間去轉換角度處理事件。

旁觀者清，當局者迷。當我們從「他人」的角度看待問題，我們能更冷靜、做出更明智的選擇，對精神健康也就更好。

蘇菲近來預備一個非常重要的學術報告，有她非常敬重的老師在場，而且許多同業也會到來提問。她最緊張的是到時應對不了提問，令她敬重的老師失望。是的，通常最令我們緊張往往是自己敬愛的人對自己的期望，如果到場者是陌生人，壓力大概會減低一半。緊張的心情影響預備的狀態，如何不去想那些緊張的事？我提蘇菲用「我不是蘇菲」這招，為了增加真實感，開始預備之前，蘇菲得在腦中跟自己對話，對着正苦惱的蘇菲說，「見你那麼緊張，我來幫你預備報告好了，到時聽眾的反應如何我可不管呀」，抽離了報告者蘇菲的角色，就沒有了當日報告時可怕情景的想像，能更冷靜、客觀，判斷能力也更佳。習慣寫日記、喜歡跟自我對話的蘇菲表示這招很管用。

在高壓的狀態下，用「我」來和自己對話的人，會傾向把焦點放在困難點上，較易批評自己，情緒也容易轉向負面。採取旁觀者視角、拉開距離，即使面對工作和學習所帶來的挫折感與無聊，那感受造成的負面影響也較小。

遇正面事情 切勿下意識抽離

當然，若我們遇上快樂事，想這種快感維持久一點，就不要採取這種抽離的方法。像是工作或學習表現優良而獲得稱讚時，不要告訴自己那是一時好運的自己，真正的自己其實不配等；反而要沉浸其中，肯定自己，那是真實、自己應當得的稱讚，讓正面經驗持久。不知何解，我們總被教導兩種情况呈相反的心態，負面的事就將「我」投入當中，正面的事總不好意思接受而下意識將「我」抽離了。平衡兩者，適時抽離，是精神健康不二法門。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

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[Happy PaMa 教得樂 第553期]