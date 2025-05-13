超人DadDad：幫助孩子學習情緒調節

【明報專訊】情緒調節是孩子成長過程中必須學習的重要技能，因它會影響社交能力、學業表現與心理健康。對於有注意力不足及過度活躍症（ADHD）的孩子來說，管理情緒可能更具挑戰，因為他們容易衝動、難以控制挫折感，並在情緒高漲時難以冷靜。家長可以採取特別的方法，幫助孩子理解並調節情緒。以下以我6歲的ADHD女兒Hayley和3歲的兒子Hanson為例，分享實際應對策略，幫助家長在日常生活中支持孩子。

1. 幫助孩子識別與理解情緒

孩子學會調節情緒的第一步是識別並理解自己的感受。ADHD孩子可能難以用語言表達情緒，而年幼的孩子則尚未學會區分不同的情緒狀態。當孩子出現不同情緒反應時，父母可以用具體語言幫助他們理解。例如：「你現在是不是很生氣，因為你想繼續畫畫，但該睡覺了？」這樣的對話幫助孩子學習用語言表達，而非透過行為發泄。

透過繪本與情緒日記學習情緒識別，是幫助孩子理解情緒的好工具。Hayley透過閱讀學習如何應對憤怒，而Hanson則透過情緒圖表辨識不同的情緒。此外，我們為Hayley準備「情緒日記」，讓她以畫圖或簡單詞語記錄感受，例如畫一個大太陽代表開心。這種方式幫助她提高自我覺察，減少因無法表達而令負面情緒爆發。

2. 教導孩子有效的情緒調節策略

孩子識別情緒後，需學習如何調節，而非被情緒控制行為。當Hayley因焦慮而無法專心，或 Hanson因玩具被搶走大哭時，我們教他們「吹泡泡呼吸法」——吸氣時想像吸入一個大泡泡，吐氣時想像泡泡輕輕飛走。這有助於減少衝動行為，並讓孩子平靜下來。

設「冷靜角落」穩定情緒

對ADHD孩子而言，生氣時難以立即冷靜，因此我們為Hayley準備「冷靜角落」，內有她喜歡的抱枕、安撫玩具和繪本。Hanson則有專屬的「冷靜抱枕」，當他生氣或難過時可以抱着，等情緒穩定後再處理問題。這樣的做法可幫助孩子發展適當的自我安撫方式。

3. 家長以身作則，

示範正確的情緒調節方式

孩子的情緒管理能力大多來自對父母行為的模仿。當家長感到壓力時，可以用語言表達，例如：「我現在有點生氣，所以我要深呼吸讓自己冷靜。」這樣的示範讓孩子學習適當的應對方式。

我們亦要避免過度責備孩子，改用正向指導。當Hayley因衝動而大喊時，我們提醒自己不要直接責備，而是說：「我知道你很生氣，因為你沒辦法完成遊戲。我們先深呼吸3次，然後再試試看？」這種方式讓孩子感到被理解，並學會在冷靜後解決問題。

4. 提供穩定的環境與支持

對ADHD孩子而言，穩定的作息與可預測的環境能減少焦慮並提升情緒調節能力。Hayley因ADHD而有入睡困難，影響隔天的情緒與專注力。為了改善此情况，我們為她安排固定的睡前流程，如洗澡、聽輕柔音樂，並使用小夜燈。這些做法提升了她的睡眠質素，也讓她第二天更能穩定情緒。

我們亦應鼓勵孩子表達情緒，而非壓抑。當Hanson因沒吃到零食而哭時，我們說：「你很失望，因為零食吃完了。我們可以找其他好吃的東西，你願意嗎？」這樣的做法讓孩子知道，他們的感受是被接納的，並學習找到解決方法。

幫助孩子學習情緒調節需要耐心與長期指導，尤其是ADHD 孩子，更需明確的策略與支持。每個孩子都是獨特的，家長可根據孩子的個性與需求調整方法，幫助他們成為情緒穩定、自信的人。當孩子學會管理情緒，他們將具備更好的抗壓與適應能力，為未來的發展奠定良好基礎。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第553期]