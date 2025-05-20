家庭有教：教導孩子在困頓中「自我關懷」

【明報專訊】每個家長都希望孩子勇於嘗試、堅毅自強。愈來愈多研究﹙包括筆者在香港的本地研究﹚顯示「自我關懷」（self-compassion）——在面對失敗或困難時，像對待好朋友般溫柔、體諒地對待自己——能減輕負面壓力，增強情緒韌性，令我們更有動力面對新挑戰。自我關懷可以分拆成幾個簡單步驟。例如，孩子即將上台演講，擔心自己做得不好……

4步增情緒韌性 面對挑戰

◆第1步：孩子觀察自己的身體反應

家長引導孩子觀察自己的身體反應：「你現在感覺怎樣？會不會覺得心跳加快、難以集中？」孩子可能會說：「我覺得手心出汗，雙腿發抖。」這樣可以讓孩子學會留意身體給自己的信號，專注自己的狀態。

◆第2步：為情緒命名

家長鼓勵孩子說：「我知道你覺得很緊張、很擔心，害怕會在演講中做得不夠好。」為情緒命名是十分重要的情緒調控技巧！家長要先為孩子的情緒命名，才可以幫助孩子自己為自己的情緒命名，增強孩子對情緒的覺察度。

◆第3步：提醒孩子，幾乎所有情緒都是共同人性

家長提醒孩子，幾乎所有情緒都是共同人性：「每個人都有緊張、擔心和害怕的時候。」就算憤怒、妒忌、憎恨、嫌棄等情緒，都是共同人性，我們不用呵責自己感到這些情緒，亦不用「立即」趕走它們，我們只要知道這些情緒現在正出現於我們的腦海中，而這些情緒、這些經驗，都是所有人類都共有的；孩子的掙扎和痛苦並不孤單。

◆第4步：鼓勵孩子用溫柔的話來安慰自己

家長鼓勵孩子用溫柔的話來安慰自己，就像是自己的好朋友一樣：

「願我可以接納自己。」

「願我可以原諒自己。」

「願我可以和自己的情緒共處。」

「願我能夠享受過程，活在當下。」

有些家長擔心，自我關懷會讓孩子「躺平」，變得不思進取。但事實恰恰相反：當孩子相信無論成敗，自己都有價值，都會獲得關心，他們更願意去嘗試，更願意去冒險。相反，若孩子總是自我批判，每天24小時要求自己進步、做到最好，他們可能長期承受不必要的壓力，甚至因為害怕「做得不好」而擔心失去別人的欣賞、愛護和關懷。這些孩子往往顯得焦慮退縮，難以承受壓力。「自我關懷」正是幫助孩子培養對自己溫柔、對自己體諒的習慣，幫助孩子在面對失敗或困難時不屈不撓，勇往直前。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第554期]