簡易廚房：30分鐘快煮 逃離熱廚房

(3)將醃好的雞翼撲上粟粉（圖：曾憲宗）

(5)加入醬汁調味料，汁料煮至滾起，令牛肉吸收醬汁便可（圖：曾憲宗）

【明報專訊】在職媽媽放工回家，都想爭取時間立即煮好餸菜，一來想給自己多點時間休息或與家人相處，二來夏天到了，總不希望逗留在熱騰騰的廚房太久。今次我介紹兩道菜，包括蘆筍牛肉卷與南乳雞翼，兩者都可以預先準備，回家後動手約30分鐘內便完成，最適合兩口子或一家三口的家庭。

雞翼可說是小朋友的最愛之一，我曾經介紹過好多款雞翼料理，但今次用的南乳，大家很多時候也沒想過用來製作雞翼。其實它既香又冶味，只要預早一天醃好放進雪櫃，翌日拿出來煎便十分入味。烹調上我用半煎炸方式，既少油又做到香脆效果，多吃幾隻也不會厭。

■蘆筍牛肉卷

◆材料（2至3人分量）：

美國牛肉片—8片

蘆筍————4條

醬汁調味料

生抽———1湯匙

黑胡椒碎—1茶匙

麻油———1茶匙

糖————少許

蒜蓉——— 1茶匙

◆做法

(1)蘆筍清洗乾淨切半

(2)燒滾熱水，放入蘆筍煠30秒，盛起備用

(3)牛肉片捲起蘆筍，可以用牙籤固定

(4)熱油鑊，將蘆筍牛肉卷煎香

(5)加入醬汁調味料，汁料煮至滾起，令牛肉吸收醬汁便可

■南乳雞翼

◆材料（2至3人分量）：

雞翼——8隻

南乳——2磚

生抽——1湯匙

糖———少許

粟粉——適量

◆做法

(1)雞翼解凍後用廚房紙吸乾水，備用；將南乳壓爛

(2)南乳加入雞翼內，再加入生抽及糖調味，醃30至60分鐘

(3)將醃好的雞翼撲上粟粉

(4)熱好油放入雞翼，半煎炸方式轉中細火，慢慢將雞翼煎至熟透便完成

文：KellyMama

圖：曾憲宗

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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[Happy PaMa 教得樂 第554期]